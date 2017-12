Les attentes ne dérangent pas Rasmus Dahlin

On en parlait déjà l’an dernier comme du futur premier choix au total du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) de 2018. Un an plus tard, rien n’a changé et il serait surprenant que le talentueux défenseur suédois Rasmus Dahlin ne soit pas la première sélection à Dallas, en juin. Mais tout ça, c’est encore bien loin pour Dahlin qui n’a actuellement qu’un objectif en tête: remporter l’or avec la Suède.

L’an dernier, à 16 ans, Dahlin était parvenu à faire écarquiller les yeux de plusieurs amateurs de hockey malgré un temps de jeu limité. Cette année, toutefois, même s’il demeure le plus jeune défenseur de la formation suédoise, il n’a plus besoin de présentation et l’entraîneur Tomas Monten l’utilise à outrance.

Mardi, face au Bélarus, Dahlin a été le joueur le plus utilisé par la Suède. En 20 min 50 s sur la patinoire il a récolté deux mentions d’aide et terminé avec un rendement de +3.

«Il a vécu toute l’attention autour de lui au tournoi de l’an dernier et, cette année, il est mieux préparé. Il est un an plus vieux, plus gros et plus fort. Cette saison, il joue 22 ou 23 minutes par match dans la SHL [première division suédoise], alors il sait à quoi s’attendre», a mentionné Monten mercredi matin à la suite de l’entraînement des siens en vue de leur prochain match, jeudi soir à 16 h face aux Tchèques.

Et quand l’entraîneur dit que Dahlin est plus gros et plus fort, il n’invente rien. À pareille date l’an dernier, le défenseur gaucher faisait 6 pi 1 po et 165 lb. Cette année, sur le site officiel du Mondial junior, on le liste à 6 pi 2 po et 183 lb.

Peu importe les attentes

Malgré toute l’attention qu’on lui porte, Dahlin ne semble ni s’en faire ni s’enfler la tête. Pourtant, il aurait toutes les raisons de le faire puisque les comparaisons avec les plus grands défenseurs suédois, dont Nicklas Lidstrom, ressortent constamment.

«Honnêtement, je ne lis pas ce qu’on dit à mon sujet. Je ne ressens pas de la pression, ça ne me fait rien. Que je sorte premier ou 100e au repêchage m’importe peu. Je joue au hockey parce que j’aime ça, tout simplement. Je me concentre sur l’équipe en ce moment. Nous sommes ensemble dans un but commun, remporter l’or et c’est sur quoi je porte mon attention.»

Terre-à-terre

Ceux qui ont visionné les vidéos de Dahlin sur internet ont pu comprendre pourquoi les attentes étaient si élevées envers ce défenseur qu’on dit meilleur que Victor Hedman et Erik Karlsson au même âge.

Il en a ajouté mercredi à l’entraînement, en réalisant une feinte spectaculaire lors d’une simulation de tirs de barrage. La vidéo a rapidement enflammé les médias sociaux.

Mais même s’il est déjà un pilier à l’arrière avec les Indians de Frolunda et qu’il fait certainement partie de l’élite à sa position au Championnat mondial de hockey junior, il lui reste encore des choses à apprendre, assure Tomas Monten.

«On sait qu’il est très bon, mais il lui reste du chemin à parcourir avant d’atteindre son plein potentiel. C’est un jeune talentueux et terre-à-terre, ce qui va l’aider à l’atteindre.»

L’une des choses sur lesquelles Dahlin a travaillé depuis l’an dernier est sa prise de décision. Dans les rangs juniors, il avait le loisir de conserver la rondelle d’un bout à l’autre de la patinoire sans réellement être embêté. Face à des hommes, c’est différent.

«Je choisis mieux mes moments pour appuyer l’attaque. Je me sens de plus en plus confortable avec mon style de jeu. Je veux devenir un défenseur polyvalent.»