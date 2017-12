Le couteau suisse canadien

L’attaquant Dillon Dube n’est pas le plus spectaculaire d’Équipe Canada junior. Toutefois, sa polyvalence et l’expérience acquise l’an dernier avec la sélection nationale ont fait de lui un choix logique pour être le capitaine de l’édition 2018 d’ÉCJ.

Après s’être vu confier un rôle plus secondaire l’an dernier à l’âge de 18 ans, Dillon Dube est de tous les combats cette année. En plus d’évoluer à l’aile gauche de ce qui pourrait être considéré comme le premier trio du Canada en compagnie de Sam Steel et de Jordan Kyrou, Dube est employé avec l’avantage d’un homme ainsi qu’en infériorité numérique.

«C’est notre capitaine en partie en raison de son jeu, mais aussi en raison de sa personnalité, l’a complimenté l’entraîneur Dominique Ducharme, mercredi matin. Il a de la vitesse, peut apporter de l’énergie à l’équipe et jouer dans plusieurs situations. Il est la définition même de ce que nous voulons être en tant qu’équipe.»

Plus expérimenté

Pour Dube, un choix de deuxième ronde des Flames de Calgary en 2016, le tournoi de l’an dernier lui a permis de se présenter à Buffalo cette année avec une attitude plus décontractée.

«L’an dernier, c’était parfois difficile de rester concentré en raison de la tenue du tournoi au Canada et tout ce qui l’entourait. Cette année, je suis plus calme et plus confiant.»

Même s’il était presque établi dès le jour un du camp d’entraînement que Dube ferait partie du groupe de leaders d’ÉCJ cette année, la nouvelle qu’il aurait l’honneur de porter le «C» sur son chandail l’a rendu très fier.

«J’ai encore du mal à le réaliser. Je dois maintenant essayer d’être le meilleur leader possible. Heureusement, nous comptons sur plusieurs joueurs qui sont des leaders dans leurs équipes respectives, alors ça facilite ma tâche.»

L’apport de Cal Foote

D’ailleurs, Dube n’est pas le capitaine de son équipe junior, le Rocket de Kelowna. C’est plutôt son coéquipier avec ÉCJ Cal Foote qui remplit ce rôle.

Le défenseur, qui en est à sa première participation au Mondial junior contrairement à Dube, s’est fait un nom mardi soir en plongeant de tout son long derrière le gardien Carter Hart pour sauver un but certain aux Finlandais.

Pour Dube, plus le tournoi avancera, plus les gens apprécieront le travail du premier choix du Lightning de l’été dernier.

«En ce moment, il est plus discret dans le vestiaire. Par contre, les gars commencent à l’apprécier, car c’est un joueur de caractère. C’est notre capitaine à Kelowna et il est l’un des meilleurs leaders avec qui j’ai joué. Il ne porte pas de lettre ici, ce qui prouve le leadership que nous avons dans le vestiaire.»