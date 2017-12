Le congé de Carey Price

Dans sa chronique publiée dans le Journal de Montréal mercredi, l'analyste de TVA Sports José Théodore est revenu sur le congé accordé à Carey Price, samedi dernier à Edmonton, contre les Oilers.

«Pendant les partys de Noël, on m’a beaucoup parlé de la décision de Claude Julien de donner congé à Carey Price samedi à Edmonton, et les gens ont bien de la difficulté à la comprendre celle-là, mais je suis d’accord avec Julien.

«Le choix du gardien partant du Canadien est toujours un excellent sujet de conversation, qu’il s’agisse de Price ou d’Halak, de Théodore ou d’Hackett, de Roy ou d’Hayward, de Dryden ou de Vachon, et j’en passe. Dans le contexte où le Canadien tente présentement de se classer dans les séries éliminatoires, je comprends la réaction des gens.

«Ils veulent voir le meilleur gardien du Canadien devant le filet et ils savent qu’il n’y a aucun débat à savoir qui est le gardien numéro un. Même si je veux voir Price jouer plus souvent que d’habitude, j’approuve la décision de Julien d’avoir utilisé Niemi, samedi à Edmonton, car les bonnes conditions étaient réunies et je ne crois pas que Price ait rouspété.»

Signes de fatigue

«Jouer à Edmonton n’est pas facile et encore moins un deuxième soir d’affilée contre une équipe explosive qui était dans une bonne séquence. On ne s’attendait certainement pas à un match de 1 à 0 et tu ne veux pas voir ton gardien numéro un se faire démolir. Ça prend moins de temps à défaire la confiance d’un gardien qu’à la rebâtir.

«Excellent à Calgary vendredi dans un 12e match d’affilée, Price avait toutefois montré des signes de fatigue à Vancouver dans la victoire de 7 à 5. Le fait de gagner ces deux matchs a créé un contexte favorable à l’utilisation du deuxième gardien et c’est un sujet dont je vous ai parlé à quelques reprises dans cette chronique.

«De plus à son dernier départ à Nashville, Niemi avait très bien fait et l’entraîneur espère toujours que son auxiliaire veut prouver des choses. C’était le cas et le Canadien aurait pu se faire massacrer si Niemi n’avait pas été aussi efficace.

«C’était aussi plus juste envers Niemi de lui donner de l’action avant le congé des Fêtes, car un congé à Noël, ce n’est pas comme un congé au mois de novembre. Parfois, la tourtière est difficile à éliminer du système.

«Je ne sais pas comment s’est prise la décision dans le cas du match à Edmonton, mais d’après moi, c’était la bonne. Price doit jouer énormément dans les prochaines semaines, dont les trois derniers matchs de l’année 2017 et il faut lui accorder un repos ici et là. Ça ne veut pas dire pour autant que tu fais cadeau du match à l’adversaire. Niemi a donné une chance au Canadien de gagner.»

Entraîneur conservateur

«Julien est un entraîneur défensif et conservateur. Lorsque son équipe se fait marquer un but, il préfère revenir avec un trio défensif sur le jeu suivant. Pour amorcer une période de prolongation, c’est Tomas Plekanec qu’il utilise à la mise au jeu. En utilisant Niemi, samedi, on peut dire que Julien a protégé Price d’une certaine façon et c’est correct, car il en aura grandement besoin.

«Price sera frais et dispos contre les Hurricanes et je crois qu’il faut l’utiliser contre la meilleure équipe de la Ligue, le Lightning, demain. C’est un beau défi pour lui et il aura le temps de récupérer pour affronter les Panthers, samedi. Les Panthers soufflent dans le cou du Canadien.

«Je ne sais pas pendant combien de temps le Canadien sera dans la course aux séries, mais ce que j’aime, c’est que dans les conditions actuelles, Price est obligé de jouer très souvent et c’est un peu nouveau pour lui.

«Même si le Canadien rate son objectif, ça l’aidera dans les prochaines saisons où je m’attends à le voir jouer à la tonne. C’est ce que les Martin Brodeur, Patrick Roy et Dominik Hasek ont toujours fait.»