Landon Collins s’excuse

Le demi de sûreté des Giants de New York Landon Collins a présenté ses excuses au demi de coin Eli Apple pour l’avoir qualifié de «cancer», mardi.

«J’ai rencontré l’entraîneur "Spags" [Steve Spagnuolo] et Eli ce matin et je me suis excusé pour les choses que j’ai dites hier. Je n’ai jamais arrêté de supporter mon frère/coéquipier ainsi que mes autres coéquipiers afin d’aller de l’avant. Je veux juste lui faire savoir que je suis toujours là pour lui», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Aux prises avec une fracture de l’avant-bras droit, Collins avait pourtant mentionné à une station radiophonique du réseau ESPN qu’Apple - choisi au 10e rang lors du repêchage 2016 - représentait un problème dans le vestiaire du club.

«Il n’y a qu’un seul demi de coin qui [... ] doit grandir, et nous savons tous de qui il s'agit, avait-il dit. C'est la seule personne que je changerais dans notre groupe. Autrement, les deux autres joueurs, [Dominique Rodgers-Cromarie et Janoris Jenkins], je les aime. Ils jouent avec intensité.»

Plus tard en journée, Apple a été suspendu pour le dernier match de la campagne par les Giants, qui ont jugé son comportement répréhensible.