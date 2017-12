Connor McDavid va vite, très vite. C’est connu depuis longtemps.

Mais c’est drôlement plus impressionnant quand on peut admirer sa vitesse et sa créativité grâce à la caméra posée sur le casque d’un arbitre.

Le capitaine des Oilers a créé une belle pièce de jeu menant au but de son coéquipier Leon Draisaitl, mercredi soir, contre les Jets.

L’arbitre qui suivait l’action a tout vu de très près.

C’est à voir dans la vidéo ci-dessus.