Evgeni Malkin et Sidney Crosby brillent en fusillade

Evgeni Malkin et Sidney Crosby ont tous deux enfilé l’aiguille lors des tirs de barrage pour permettre aux Penguins de vaincre les Blue Jackets de Columbus au compte de 5-4, mercredi à Pittsburgh.

Le gardien Matt Murray a pour sa part repoussé les tentatives de Pierre-Luc Dubois et d’Artemi Panarin pour apposer sa signature à une 14e victoire cette saison. Il a effectué 29 arrêts dans le match.

Les favoris locaux n’ont jamais abandonné dans cette rencontre, répliquant pratiquement à chaque but des Jackets. Conor Sheary et Phil Kessel ont tous deux réduit l’écart, avant de voir Malkin et Jake Guentzel toucher la cible en troisième période pour créer l’égalité.

Crosby croyait par ailleurs avoir procuré la victoire au club de la Pennsylvanie en prolongation, mais les arbitres ont refusé un but en raison d’un geste d’obstruction.

La troupe dirigée par Mike Sullivan a finalement mis Sergei Bobrovsky 38 fois à l’épreuve lors des 65 minutes de la rencontre.

Panarin a réussi un doublé dans une cause perdante. Boone Jenner et Sonny Milano ont également fait bouger les cordages.

Il s’agissait d’une deuxième défaite en fusillade pour Columbus face aux Penguins en six jours.