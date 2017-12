Deux équipes aux antipodes

Les activités de la Ligue nationale de hockey reprennent de plus belle, mercredi soir.

Pour l'occasion, les Sénateurs d'Ottawa rendront notamment visite aux Bruins de Boston. Cette rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports dès 19h, avec un avant-match à compter de 18h30.

À première vue, on se doit de donner l'avantage aux Bruins puisqu'ils ont remporté leurs quatre derniers matchs et qu'ils présentent un dossier de 7-2-1 à leurs 10 plus récents affrontements.

Du côté de la formation canadienne, c'est beaucoup moins rose. Les hommes de Guy Boucher n'ont remporté que deux de leurs 10 dernières parties et pointent au 15e rang dans l'Est.

Il ne reste plus qu'à espérer pour les partisans des Sénateurs que le congé de Noël aura fait le plus grand bien aux leurs puisqu'il est encore temps de renverser la vapeur et d'espérer participer aux séries éliminatoires.