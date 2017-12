Derek Gentile joue la carte de la discrétion

QUÉBEC – En congé depuis le 16 décembre et à la veille d’un affrontement face aux Tigres de Victoriaville au Colisée Desjardins des Bois-Francs, les Remparts de Québec ont renoué avec la surface glacée du Pavillon de la Jeunesse mercredi après-midi.

Même s’il avait exigé un changement de décor avant de renouer avec sa famille et de déballer ses étrennes, l’attaquant de 18 ans Derek Gentile s’est délié les jambes et les poignets avec le sourire et l’enthousiasme d’une recrue.

«Mon statut n’a pas changé durant la pause de Noël et comme mes coéquipiers, je suis de retour au travail et je devrai être prêt à jouer demain [jeudi soir]», a mentionné le Néo-Écossais qui s’est à nouveau fait discret sur les motifs de cette requête exceptionnelle.

«Je préfère ne pas en parler publiquement. Soyez toutefois assuré que je peux dire seulement de bonnes choses à propos de la ville de Québec et des partisans des Remparts.»

«Mon objectif de carrière n’a pas changé : je souhaite devenir un joueur professionnel. Pour ce faire, je vais continuer à travailler fort et à aider mes coéquipiers», a assuré Gentile.

«Je connais les raisons pour lesquelles il veut être échangé, mais je ne suis pas obligé de vous le dire. Pour Derek, c’est une expérience de vie et qu’importe ce qui se produira, il en sortira grandi», a ajouté le directeur général Philippe Boucher.

Pesant d’or

De retour d’un séjour paradisiaque sous les tropiques, Boucher affirme que son téléphone portable n’a pas été très sollicité par ses homologues souhaitant obtenir les droits sur Gentile ou d’autres joueurs de sa formation.

Deuxième pointeur des Diables rouges avec 33 points en 35 matchs, Gentile vaut son pesant d’or sur le marché. Surtout pour les équipes qui aspireront aux grands honneurs durant les deux prochaines saisons puisque les chances qu’il évolue dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) à l’âge de 20 ans ne sont pas à négliger.

«C’est très tranquille (du côté des négociations) depuis trois jours et ça va recommencer à être plus actif prochainement. Dans le cas de Gentile, nous allons évaluer les options, mais si je n’obtiens pas mon prix, il restera à Québec. Après tout, nous formerons une meilleure équipe avec Derek Gentile au sein de notre formation.»

Le patron des opérations hockey des Remparts a répété qu’il cherchera à améliorer sa formation jusqu’à la date limite. Sans excès! «C’est ma "job", mais je ne crois pas que nous ferons des transactions à la Bathurst! Puis, nous avons déjà un meilleur club avec Pascal Laberge.»

Soirée spéciale

À la veille de son premier match dans l’uniforme des Diables rouges et de ses retrouvailles avec ses anciens coéquipiers des Tigres de Victoriaville, Laberge s’est exercé au sein d’un trio complété par Olivier Garneau et Louis-Filip Côté. «Ce sera une soirée spéciale, car j’ai encore de bons "chums" de l’autre bord et j’ai passé trois belles années là-bas», a rappelé l’espoir des Flyers de Philadelphie.