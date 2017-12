De gagnant de près de 9 M$ à père de deux enfants

L’ancien champion du monde de poker Jonathan Duhamel vient de se découvrir une nouvelle passion: celle de père de deux beaux enfants, «ma vraie paire d’as!» lance avec fierté le «gambler» professionnel.

«Je passe maintenant beaucoup plus de temps à la maison, et j’aime ça. Depuis le fameux tournoi de Las Vegas, j’ai parcouru une partie de la planète. Mais là, je suis content de rentrer à la maison, de retrouver mon monde, mes amis, ma famille; ça m’a manqué.»

La vie de Duhamel a pris une tournure spectaculaire en 2010 lorsqu’il a remporté le plus gros tournoi de poker de l’année à Las Vegas, ce qui lui a valu une reconnaissance internationale et un gros lot de 8 944 138 $!

«Partout où je vais, les gens m’en parlent encore; tout se passe bien : les gens sont contents pour moi, et ils sont fiers qu’un Québécois ait décroché le titre.»

Il ajoutera: «Je crois être resté le même gars. J’ai gardé la même gang de «chums» de poker et de hockey.»

Plus de 17 millions $

Ses participations à des tournois lui auraient rapporté jusqu’à maintenant 17,7 millions $ selon des sites spécialisés de poker. Se sent-il pour autant indépendant de fortune?

«Ça veut dire quoi? Non, je n’ai pas de jet privé», badine le jeune de 30 ans qui a investi dans un condominium dans la Tour des Canadiens, à Montréal. Il l’a mis en location, car il habite toujours Boucherville.

Sa performance de 2010 à Las Vegas lui a valu une juteuse commandite de PokerStars lui permettant durant cinq ans de parcourir la planète, histoire de se faire prendre en photos avec des «fans» et de participer à des tournois, de Paris à l’Australie, en passant par Cannes, la Chine et la Russie.

Duhamel n’a remporté aucun tournoi majeur à l’étranger depuis deux ans.

«C’est normal, je n’ai pas joué», explique-t-il en racontant qu’il est devenu père pour la première fois il y a moins de deux ans avec la naissance de la petite Éliane. Et voilà qu’il y a à peine quelques semaines suivait un petit frère, Zachary.

Doublement comblé

Le joueur professionnel de poker est visiblement comblé.

«Je ne pensais pas découvrir un jour une passion plus forte que le poker. Ces enfants-là, c’est le bonheur total, et c’est sûr que je vais prendre le temps de les voir grandir, et d’être là pour les accompagner», dit Duhamel qui a remporté deux tournois cette année au Playground Poker Club à Montréal.

Mais pour le moment sa principale priorité, ce sont ses deux enfants. Il se dit conscient qu’ils pourraient éventuellement manifester la même passion pour le jeu.

«S’ils montrent de l’intérêt pour les jeux de hasard, je vais les mettre en garde du danger du jeu compulsif. Si je peux leur enseigner une seule chose, c’est de considérer le jeu de hasard comme un plaisir. Si tu joues, c’est pour t’amuser, et c’est ce qui m’a toujours guidé», termine le papa.

Jonathan Duhamel en bref

-Il est né le 24 août 1987 à Boucherville. Il a 30 ans.

-Le 9 novembre 2010, il devient le premier Canadien à remporter le grand prix des Séries mondiales de poker à Las Vegas.

-Son exploit lui a valu près de 9 millions $ américains, en plus d’une commandite de cinq ans de PokerStars.

-Il avait fait un don de 100 000 $ à la fondation pour l’enfance des Canadiens de Montréal.

-Le 21 décembre 2011, il est sévèrement battu lors d’un cambriolage à son domicile. On lui dérobe son fameux bracelet de Vegas, une montre Rolex et une importante somme d’argent.

-Entre autres exploits, en 2014, il a atteint trois fois la finale aux Séries mondiales de poker d’Asie.

-Le 30 juin 2015, il empoche près de 4 millions $ au tournoi au profit de One Drop.

-Ses revenus en tournois jusqu’à maintenant sont évalués à 17,7 millions $ américains.

-En plus du poker, il se passionne pour le hockey et pour le golf.

-Il habite toujours Boucherville avec sa conjointe et leurs deux bébés, Éliane et Zachary.