Championnat mondial de hockey junior : le Canada engrange un gain facile contre la Slovaquie

Équipe Canada junior a fait face à moins d’adversité que contre la Finlande, mercredi soir face aux Slovaques, mais a disputé un meilleur match aux yeux de l’entraîneur Dominique Ducharme, ce qui lui a permis de l’emporter au compte de 6-0 et ainsi porter sa fiche à deux victoires en autant de matchs.

En matinée, l’entraîneur canadien avait répété ne pas avoir été totalement satisfait de l’effort de mardi face aux Finlandais et qu’il s’attendait à davantage de vitesse de la part de ses troupiers, et c’est ce qu’il a vu mercredi.

«On a été constants dans notre façon de jouer. Notre concentration était beaucoup mieux, notre attention aux détails aussi. J’ai aimé notre match et la façon avec laquelle on a réussi à garder le même rythme pendant 60 minutes.»

Dès la quatrième minute de jeu, le premier trio du Canada a fait des siennes. Bien posté devant le filet, Sam Steel a inscrit un deuxième but en deux matchs après que le lancer de Cale Makar ait dévié sur le patin d’un adversaire pour se retrouver directement sur sa palette. Jordan Kyrou s’est également fait complice sur ce filet.

Fort match de Kyrou

D’ailleurs, l’attaquant du Sting de Sarnia a connu un fort match. Après avoir été à l’origine de plusieurs bonnes chances canadiennes de marquer en première période, Kyrou s’est fait justice lui-même en début de deuxième. Et de brillante façon.

Lors d’un avantage numérique, l’ailier droit a servi une tasse de café à Erik Smolka, le ridiculisant en lui faufilant la rondelle entre les jambes avant de battre David Hrenak d’un bon tir de l’enclave pour faire 2-0.

«C’était assez spectaculaire! Je ne sais pas trop comment il a fait, il a passé la rondelle environ quatre fois entre les jambes de son adversaire. C’était plutôt cool à voir», a mentionné Makar.

Jonah Gadjovich a porté la marque à 3-0 avant que Kyrou ne prépare de nouveau un but du Canada, celui de Taylor Raddysh avant la fin de la deuxième. Il a terminé la rencontre avec un but et deux aides.

Maxime Comtois a aussi participé au festival offensif en marquant un but de toute beauté du revers.

Gadjovich a par la suite inscrit son deuxième du match pour faire 6-0. Il a d’ailleurs été nommé le joueur de la rencontre pour le Canada.

«On est meilleurs à chaque période qu’on joue. On commence à se forger une identité. Lors du dernier match, on était tous un peu nerveux, mais maintenant que c’est passé, on est tous plus à l’aise sur la patinoire.»

Un blanc pour Point

Employé pour le match de mercredi afin de s’assurer que Carter Hart soit à 100 % pour le match de vendredi après-midi contre les États-Unis, Colton Point a été parfait sur les 20 lancers dirigés vers lui par les Slovaques.

«C’était une expérience incroyable. Les gars m’ont aidé et m’ont rendu la vie facile. En début de match, j’ai regardé dans les gradins et j’ai vu ma famille. C’était un peu irréel au début et c’est bien de faire partie de cette expérience.»

La sélection canadienne aura congé de match jeudi. Ils s’entraîneront toutefois à l’extérieur, au New Era Field, où ils y affronteront les États-Unis vendredi après-midi.