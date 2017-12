Ben Roethlisberger surpris du départ de James Harrison

Le quart-arrière des Steelers de Pittsburgh Ben Roethlisberger s’est dit en état de choc quant au départ du secondeur James Harrison il y a quelques jours.

Interrogé au sujet de la décision de son équipe de libérer le vétéran de 39 ans – qui a depuis ce temps accepté une offre des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, «Big Ben» a reconnu la contribution de son ancien coéquipier au fil des ans en Pennsylvanie. Particulièrement, il a évoqué son travail de mentorat auprès du plaqueur à gauche Alejandro Villanueva.

«Il continuait de s’entraîner et de faire des choses. Ainsi, il affrontait Al pendant les séances et il le rendait meilleur. Je sais qu’Al lui accordera toujours beaucoup de crédit pour l’avoir aidé à devenir le joueur qu’il est, a mentionné Roethlisberger à la chaîne radiophonique 93,7 The Fan. Je ne veux pas parler pour Al, mais je suis pas mal certain l’avoir entendu dire que James est probablement le meilleur qu’il ait eu contre lui. Ça l’a aidé à s’améliorer et à apprendre.»

«James a fait ce que James devait faire», a ajouté mercredi le pivot des Steelers au sujet de l’embauche de Harrison par les Patriots.

Harrison a réalisé trois plaqués, dont un sac, en 2017. Il compte 82,5 sacs en carrière dans la NFL.