Un parcours en dents de scie, mais...

Si les Hurricanes de la Caroline ont connu un parcours fait de hauts et de bas depuis le début de la saison, force est d’admettre que les derniers matchs, à part cette défaite de 8-1 subie aux dépens des Maple Leafs de Toronto le 19 décembre, ont ravivé les espoirs de participer aux séries éliminatoires.

L’équipe dirigée par Bill Peters a inscrit cinq victoires à ses six dernières rencontres, ce qui n’est certes pas une bonne nouvelle pour le Canadien de Montréal, prochain adversaire des Hurricanes mercredi soir à Raleigh.

À la suite de cette fructueuse séquence, la formation de la Caroline du Nord n’est plus qu’à trois points des Rangers de New York et des Islanders de New York, les deux équipes repêchées pour l’instant dans l’Association de l’Est.

Section compétitive

Pas facile de rivaliser dans la section Métropolitaine, l’une des plus fortes du circuit Bettman, et l’une des deux seules (avec la Centrale) où toutes les équipes présentent un dossier supérieur à ,500.

Les Hurricanes y occupent le sixième rang avec une récolte de 39 points (16-12-7). C’est une équipe qui accorde toutefois plus de buts (109) qu’elle n’en marque (99), comme l’indique son différentiel de -10.

Après cette dégelée contre les Maple Leafs (où leur gardien Scott Darling a été tout simplement atroce, dit-on), les Hurricanes ne se sont pas laissés abattre.

Au contraire, deux jours plus tard, ils se sont payé les Predators, l’une des puissances de la Ligue nationale de hockey (LNH), par la marque de 4-1 – et à Nashville de surcroît – avant de vaincre les Sabres de Buffalo (4-2) à la maison à leur dernier match, samedi dernier.

Un 800e match pour Staal

Cet affrontement contre le Tricolore, mercredi soir, permettra à Jordan Staal d’atteindre le plateau de 800 matchs disputés en saison régulière.

Considéré comme l’homme à tout faire chez les Hurricanes, l’attaquant de 29 ans affiche le cinquième meilleur dossier offensif de son équipe avec 21 points, dont 10 buts.

Jumelé aux Finlandais Teuvo Teravainen et à Sebastian Aho, il est souvent appelé à contenir le meilleur trio des équipes adverses.

Son entraîneur-chef n’hésite jamais à lui confier aussi des missions défensives en fin de rencontre et à l’envoyer dans la mêlée pour des mises en jeu importantes.

Contre les Sabres, il en a d’ailleurs remporté 11 sur 14, tout en terminant la rencontre avec un différentiel de +2.

Staal est l’un des co-capitaines de sa formation. Il arbore le «C» pour les matchs locaux, une tâche qui revient au défenseur Justin Faulk sur les patinoires étrangères.