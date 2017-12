NFL: encore de la bisbille chez les Giants

Décidément, la saison 2017 des Giants de New York est à oublier. Outre leur fiche de 2-13 avec un seul match à faire à la campagne, certains joueurs de la formation de la Grosse Pomme se livrent à une guerre de mots.

En effet, le demi de sûreté Landon Collins n’a pas mâché ses mots envers son jeune coéquipier et demi de coin, Eli Apple.

«Il n’y a qu’un seul demi de coin qui doit prendre de la maturité et nous savons tous qui il est, a lancé Collins lors d’une entrevue à la station radiophonique 98,7 FM à New York, selon des propos rapportés par ESPN. Ce serait la seule personne qui je changerais de notre groupe. Les autres joueurs, (Dominique Rodgers-Cromarie) et (Janoris Jenkins), je les adore. Ils jouent avec intensité et ils aiment ce qu’ils font. Mais ce premier choix, il est un cancer.»

Collins ne lance ses premières flèches envers Apple, le choix de premir tour de l’équipe en 2016, disant de lui qu’il était encore immature, il y a une semaine.

Apple a pris part à 11 matchs cette saison avec les Giants, dont sept à titre de partant.