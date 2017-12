Les Twins acquièrent Zach Duke

Les Twins du Minnesota ont accordé un contrat au lanceur Zach Duke au cours des dernières heures.

Selon la chaîne radiophonique locale 100,3 KFAN, le pacte est d’une durée d’un an et d’une valeur oscillant entre 1,5 et 2 millions $.

Après avoir subi une opération de type Tommy John en octobre 2016, le gaucher de 34 ans a effectué 27 présences au monticule avec les Cardinals de St. Louis cette année.

Il a conservé une fiche de 1-1 et une moyenne de points mérités de 3,93.

Duke a disputé 13 saisons dans le baseball majeur, maintenant un dossier de 61-85 et une moyenne de 4,30.