Les Tchèques surprennent les Russes

Les attaquants Filip Chytil et Filip Zadina ont chacun récolté un but et une mention d’aide, mardi à Buffalo, permettant à la République tchèque de vaincre la Russie au compte de 5-4 dans un match du tour préliminaire du Championnat du monde de hockey junior.

Par conséquent, les vainqueurs ont savouré seulement leur deuxième triomphe à leurs 11 derniers affrontements contre les Russes.

Choix de premier tour des Rangers de New York au plus récent repêchage de la Ligue nationale, Chytil a fait bouger les cordages tard au deuxième tiers, environ une dizaine de minutes après que Zadina – un porte-couleurs des Mooseheads de Halifax dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec – eut lancé les siens en avant pour de bon.

Filip Kral a marqué le but décisif au troisième engagement. Martin Necas et Ostap Safin ont enfilé l’aiguille au premier tiers. Josef Korenar a affronté 38 tirs.

La réplique des perdants, qui ont inscrit deux filets pour resserrer l’écart à un but en fin de troisième période, a été l’œuvre de Vladislav Syomin, Artur Kayumov, Alexei Polodyan et Marsel Sholokhov. Les gardiens Alexei Melnichuk et Vladislav Sukhachyov, qui a disputé le dernier vingt, ont totalisé 19 arrêts.