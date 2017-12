LAH: Peter Holland puni

L’ancien attaquant du Rocket de Laval Peter Holland, qui évolue avec le Wolf Pack de Hartford, a écopé d’une suspension de deux matchs dans la Ligue américaine de hockey (LAH), mardi.

Le joueur de 26 ans a été sanctionné pour un coup de bâton asséné à un rival pendant la partie de samedi contre les Sound Tigers de Bridgeport. Il ratera ainsi les rencontres des siens prévues vendredi et samedi.

Holland a inscrit 11 buts et 19 mentions d’aide pour 30 points en autant de sorties dans la LAH cette saison. Le Canadien de Montréal l’a échangé aux Rangers de New York le 30 novembre, en retour d’Adam Cracknell.