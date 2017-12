Johnny Bower s'éteint à 93 ans

L’ancien légendaire gardien de but des Maple Leafs de Toronto Johnny Bower s’est éteint à l’âge de 93 ans, mardi soir.

Sa famille a confirmé qu'il est décédé après avoir souffert d'une pneumonie.



Surnommé «Muraille de Chine», Bower a soulevé la coupe Stanley à quatre reprises avec la formation de la Ville Reine, soit en 1962, 1963, 1964 et 1967.



Il s’est vu décerner deux fois le trophée Vézina remis automatiquement à l'époque au gardien de l'équipe qui a accordé le moins de buts en saison régulière, en 1961 et en 1965. Le portier a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1976.

«L’organisation des Maple Leafs de Toronto a été attristée d’apprendre le décès de Johnny Bower, a affirmé le président Brendan Shanahan par voie de communiqué. Johnny était aimé par plusieurs, pour de nombreuses autres raisons que son intronisation au Panthéon. Sa générosité, sa gentillesse et sa passion pour les autres ont fait de lui une légende.»

Bower a menti sur son âge à 15 ans afin de servir les forces armées canadiennes durant la Deuxième guerre mondiale, de 1940 à 1943, poursuivant sa carrière de hockeyeur à son retour.

Le natif de Prince-Albert a disputé 410 matchs dans la Ligue américaine de hockey avant de finalement évoluer avec les Rangers pendant une saison en 1953-1954. Après avoir perdu son filet aux mains de Gump Worsley, il a passé la grande majorité des quatre années suivantes dans les mineures.

C’est seulement à l’âge de 34 ans qu’il s'établit pour de bon dans la LNH avec les Maple Leafs, lui qui a été réclamé en provenance des Barons de Cleveland dans un repêchage intra-ligue.

On raconte que Bower hésitait à prendre part au camp d’entraînement, doutant qu’il puisse se montrer utile à la formation torontoise. C’est la menace d’une suspension qui l’a forcé à se présenter. L’athlète a finalement disputé un total de 12 saisons couronnées de succès à Toronto.

Le cerbère est reconnu pour son jeu aggressif et dénué de peur, lui qui avait maîtrisé l'art du harpon comme peu de gardiens. Sans masque, Bower avait l'habitude de foncer tête première sur les attaquants s'amenant à toute vitesse devant lui.

En 552 matchs dans la LNH, Bower a montré une fiche de 250 victoires et 195 défaites, en plus de cumuler une moyenne de buts alloués de 2,51.

Après sa carrière, il a occupé les fonctions de recruteur et d'entraîneur des gardiens avec les Maple Leafs. Fort impliqué dans la communauté, il détient la marque du plus grand nombre d'apparitions publiques pour un ancien joueur de l'organisation.

