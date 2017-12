Jared Hughes s’entend avec les Reds

Les Reds de Cincinnati ont accordé un contrat de deux ans au lanceur Jared Hughes, mardi.

La valeur de l’entente n’a pas été divulguée. Une année d’option pour 2020 est comprise dans ce pacte.

Hughes a présenté une fiche de 5-3 et une moyenne de points mérités de 3,05 la saison passée avec les Brewers de Milwaukee. Il a œuvré au monticule pendant 59 manches et deux tiers, allouant 24 buts sur balles et retirant 48 frappeurs sur des prises.

Le releveur a disputé les six premières campagnes de sa carrière chez les Pirates de Pittsburgh. Il a récolté 20 victoires en 380 rencontres depuis 2011.