Harry Kane : «Sacrément remarquable»!

Harry Kane, vedette de l'Angleterre et Tottenham, est assuré de terminer meilleur buteur de l'année civile 2017 avec 56 buts (club et sélection), grâce à son triplé contre Southampton mardi en Premier League.

Kane, âgé de 24 ans, devance ainsi Lionel Messi (54 buts, Barcelone et Argentine) et un trio à 53 buts composé de Robert Lewandowski (Bayern Munich et Pologne), Cristiano Ronaldo (Real Madrid et Portugal) et Edinson Cavani (Paris SG et Uruguay).

«Hurrykane», jeu de mots sur son nom en anglais qui veut dire «Ouragan», se souviendra longtemps de ce «Boxing Day».

En ouvrant le score de la tête, en reprenant un coup franc dans une défense de Southamption apathique, Kane avait marqué son 54e but en 2017, son 37e en Premier League dans l'année civile, rayant des tablettes un vieux record d'Alan Shearer (36 buts en Premier League) qui datait de 1995. Et il a donc, du pied gauche, porté ensuite ce record anglais à 38 puis 39 réalisations.

Alan Shearer, beau joueur, l'a félicité sur Twitter : «Tu as eu une magnifique année 2017, tu mérites ce record. Bien joué et continue à bien travailler comme ça.»

You’ve had a magnificent 2017 @HKane. You deserve to hold the record of most @premierleague goals in a calendar year. Well done and keep up the good work. ��������‍♂️ — Alan Shearer (@alanshearer) 26 décembre 2017

«Sacrément remarquable», «Le total de Messi est surpassé», «bien joué Harry Kane», «une réussite absolument magnifique» a twitté de son côté en rafales l'ancien attaquant international anglais Gary Lineker, aujourd'hui consultant vedette, maître de cérémonie du tirage au sort du Mondial en Russie le 1er décembre.

Harry Kane scores his 8th hattrick of 2017. He’s now 1 behind Cavani and Messi’s total of 50 goals for their clubs this year (Other record includes internationals). 2 more Harry? — Gary Lineker (@GaryLineker) 26 décembre 2017

Kane présente par ailleurs le meilleur ratio but/match de 2017: 56 en 52 matches (club et sélection), contre 54 en 64 matches pour «Leo» Messi par exemple.

A 20 minutes de la fin, les "Spurs" menaient 5 à 1 contre Southampton.