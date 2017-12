DeMar DeRozan encore au tableau d’honneur

L’arrière des Raptors de Toronto DeMar DeRozan a été choisi le joueur de la semaine dans l’Association de l’Est de la NBA, mardi.

Le numéro 10 de la formation de la Ville Reine a obtenu cet honneur pour la septième fois de sa carrière et la deuxième de la saison.

DeRozan a totalisé 30,8 points et 4,5 mentions d’assistance en moyenne par sortie lors de ses quatre matchs. Il a notamment récolté 45 points aux dépens des 76ers de Philadelphie, jeudi. Le vétéran a inscrit 24,9 points en moyenne par rencontre en 2017-2018 et son équipe voguait sur une séquence de six gains avant son duel contre les Mavericks de Dallas en soirée.

Du côté de l’Ouest, le titre hebdomadaire a été décerné à Russell Westbrook, qui a amassé 29,8 points en moyenne par affrontement, en plus de réaliser 9,5 passes décisives et de récupérer 9,0 rebonds.