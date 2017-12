Damiere Byrd ne jouera plus cette saison

Les Panthers de la Caroline ont inséré mardi le nom du receveur de passes Damiere Byrd sur la liste des blessés et sa saison est terminée.

Byrd a été touché au genou peu avant la mi-temps du match de dimanche contre les Buccaneers de Tampa Bay et a dû être transporté au vestiaire sur une voiturette électrique.

Précédemment, il avait inscrit un majeur sur un retour de botté d’envoi de 103 verges, aidant les siens à l’emporter 22-19.

Ayant raté quelques rencontres à cause d’une fracture du bras plus tôt dans la campagne, le joueur de 24 ans a récolté 105 verges et deux touchés en 10 réceptions cette année.