Bon départ pour le Canada à la Coupe Spengler

Le joueur de centre David McIntyre a inscrit le but victorieux avec moins de sept minutes à écouler en troisième période, mardi à Davos, et le Canada l’a emporté 5-3 contre le Mountfield HK dans un match du tour préliminaire de la Coupe Spengler.

L’ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal Pierre-Alexandre Parenteau, qui évoluait au sein du même trio que McIntyre et l’espoir du Tricolore Jake Evans, a confirmé la victoire des siens en poussant la rondelle dans une cage abandonnée.

Un autre ex-joueur du Bleu-Blanc-Rouge, Victor Bartley, a également touché la cible dans une cause gagnante. Curtis Hamilton et Mason Raymond ont été les autres marqueurs de la formation canadienne. Maxim Noreau et Maxime Lapierre ont chacun récolté deux mentions d’aide. Barry Brust a réussi 30 arrêts.

La riposte des perdants est venue de Lukas Vopelka, Oskars Cibulskis et Andris Dzerins. Patrik Rybar a repoussé 23 lancers.

Les représentants de l’unifolié affronteront le club hôte, le HC Davos, jeudi.