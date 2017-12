Un cadeau de Noël pour un ancien joueur devenu sans abri

L’ancien défenseur d’Arsenal et de Galatasaray Emmanuel Eboué affirme traverser de durs moments, mais heureusement pour lui, une main lui a été tendue.

L’Ivoirien de 34 ans, qui a empoché des millions lors de ses années en Angleterre et en Turquie, a récemment indiqué au tabloïd anglais «Daily Mirror» être maintenant sans le sou à la suite d’un divorce coûteux.

Il n’a pas vu ses trois enfants depuis juin et qui plus est, il doit traverser un deuil à la suite du décès récent de son frère N’Dri Serge.

Celui qui a participé à la finale de la Ligue des champions en 2006 a avoué avoir pensé au suicide.

Il s’en veut particulièrement pour ne pas avoir été plus attentif à propos de ses finances personnelles, affirmant avoir, au fil des années, confié l’essentiel de leur gestion à son ex-épouse.

«Je retourne en arrière et je me dis "Emmanuel, tu as été naïf. Pourquoi n'avais-tu jamais pensé à cela avant?" C'est très dur», a-t-il confié au quotidien.

Dormant parfois sur le plancher de la résidence d’une amie, Eboué traîne actuellement à Londres et doit utiliser le transport en commun en souhaitant ne pas être reconnu.

Évidemment, il voudrait se refaire.

«Si l’un de mes anciens clubs voulait m’aider, j’en serais très heureux, a-t-il affirmé dans l’article publié le jour de Noël. Peut-être que je pourrais aider les jeunes joueurs?»

Manifestement, son appel a été entendu, et pas par n’importe qui.

L’actuel entraîneur de Galatasaray, Fatih Terim, a côtoyé Eboué lors du passage de celui-ci au club stambouliote, il y a quelques années.

Bouleversé par le récit de celui qu’il considère comme «un ami», Terim a choisi d’agir en lui offrant un poste d’entraîneur adjoint au sein de l’équipe des moins de 14 ans de Galatasaray. Il reste maintenant à voir si Eboué acceptera l’offre, mais selon toute logique, cela devrait être le cas.

En ce jour de Noël, il s’agit d’une histoire qui se termine particulièrement bien.