Soccer: le top 10 des événements marquants en 2017

L’année 2017 s’achève et dans le monde du soccer, elle n’a pas été chiche en événements marquants. Ici autant qu’en Europe et ailleurs dans le monde, l’actualité n’a jamais manqué de captiver les amateurs de ballon rond.

Voici un top 10 des événements qui ont marqué le monde du soccer en 2017.

10 – Enfin un sacre pour le Toronto FC

Depuis 2014, le Toronto FC a mis les moyens (financiers) pour aspirer aux plus grands honneurs. À commencer par le faux départ qu’a représenté l’arrivée de l’attaquant anglais Jermain Defoe en 2014. Puis est venue l’embauche de l’entraîneur Greg Vanney, à l’été 2014 et l’arrivée de l’Italien Sebastian Giovinco à l’hiver 2015, couplée à celles de Michael Bradley et de Jozy Altidore. Les bases d’une vraie équipe gagnante étaient dès lors mises en place, mais il fallu encore trois saisons pour mettre la main sur le Graal de la MLS. L’Impact de Montréal s’est mis dans le chemin autant que possible, éliminant le TFC en 2015 et donnant toute une opposition en finale de l’Est en 2016, mais alors que le bleu, blanc et noir amorçait une chute en 2017, son rival honni poursuivait son ascension en connaissant une saison remarquable, coiffée d’une victoire en finale de la Coupe MLS en décembre, devant ses partisans. Reste maintenant à voir si l’équipe poursuivra sur sa lancée en 2018. Le TFC aura notamment la chance de faire sa marque en Ligue des champions de la CONCACAF, puisqu’il est qualifié pour les huitièmes de finale qui commenceront à la fin février.

9 – Tout puissant Manchester City

Les «Citizens» étaient, à Noël, toujours au cœur d’une séquence de 17 victoires consécutives en Premier league. À vrai dire, la bande de l’entraîneur Pep Guardiola n’a pas encore été vaincue en championnat cette saison. Un véritable exploit dans cette ligue qui est toujours très relevée. Avant les matchs du «boxing day», Manchester City détenait une avance de 13 points au classement sur le second, Manchester United. L’équipe se dirige tout droit vers un titre éclatant en Premier league, mais ses partisans visent le «quadruple», c’est-à-dire un sacre en Coupe Carabao, en F.A. Cup et en Ligue des champions en plus de la Premier league. C’est très ambitieux, mais il y a lieu de croire que cette formation soulèvera effectivement plus d’un trophée en 2017-2018.

8 – Les Américains font chou blanc

L’équipe nationale américaine a échoué, en octobre dernier, dans sa tentative de se qualifier pour la prochaine Coupe du monde. Un échec qui fait mal surtout parce que l’équipe avait encore la possibilité, à son dernier match de qualification, d’atteindre son objectif. Malheureusement pour les amateurs américains, l’équipe s’est effondrée en s’inclinant 2-1 devant Trinité-et-Tobago, pas exactement une puissance du foot mondial.

Cet échec a littéralement été perçu comme étant une tragédie au pays de l’Oncle Sam. L’équipe avait bien suffisamment de qualité dans ses rangs pour se qualifier. Depuis, le sélectionneur Bruce Arena a quitté l’équipe, le président du USA Soccer, Sunil Gulati, a annoncé qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat et plus que jamais, on questionne la qualité générale de la formation des joueurs au pays. Des chambardements majeurs qui n’auraient peut-être pas été nécessaires si l’équipe avait simplement montré un peu plus de «cojones» (pardonnez-moi l’expression) lors de ce dernier match contre Trinité-et-Tobago. En fin de compte, tout le monde risque néanmoins d’en sortir grandi.

7 – Au revoir, «le Général»

Le mardi 12 décembre dernier s’annonçait comme une journée tout à fait ordinaire pour les amateurs montréalais de soccer, outre le fait que l’Impact risquait de voir l’un des joueurs être sélectionné par le Los Angeles FC au repêchage d’expansion. L’encan a eu lieu, et personne n’a été réclamé du côté de l’effectif montréalais. Puis, la bombe : l’Impact échange le défenseur Laurent Ciman au LAFC en retour de deux arrières latéraux choisis plus tôt au repêchage d’expansion : Raheem Edwards et Jukka Raitala. Dans l’absolu, ces deux joueurs représentent des acquisitions intéressantes pour le club, qui était sérieusement en manque de latéraux après une série de départs à la fin de la dernière saison. Mais pour beaucoup d’observateurs et partisans, le prix payé était beaucoup, beaucoup trop élevé. Laurent Ciman était «le Général» de la défense, un titre et un rôle qu’il a embrassé avec passion lors de ses trois saisons à Montréal. Le Belge était aussi apprécié des amateurs pour l’homme de famille qu’il était, droit comme un chêne et pas porté à se défiler quand les choses n’allaient pas. Rémi Garde et le reste du staff technique de l’Impact sont mieux de savoir ce qu’ils font dans ce dossier, car si le vétéran n’est pas adéquatement remplacé en défense centrale d’ici la fin de la saison morte, ça risque de ruer dans les brancards dans la Métropole.

6 – Ronaldo, monarque une année de plus

Les amateurs de soccer du monde entier le savent : il y a peu d’athlètes aussi compétitifs et fiers que Cristiano Ronaldo, idole portugaise du Real Madrid. Déterminé à être le meilleur au monde, «CR7» a toujours dû se mesurer à un obstacle important dans cette entreprise : Lionel Messi. Déjà en 2009, Ronaldo était obsédé par l’idée de surpasser le petit argentin, plus naturellement doué que lui, mais un poil moins acharné. C’était l’une des raisons de son passage au Real cette année-là : s’il doit être comparé à Messi, s’il doit le surpasser, autant l’affronter en championnat.

L’étalon de mesure de leur niveau d’excellence a souvent été leur nombre respectif de Ballons d’Or, remis au joueur de l’année à travers le monde. Messi, pourtant un peu plus jeune que le Portugais, en a vite amassé cinq, un record absolu. Toutefois, entre autres grâce à de nouveaux titres en Ligue des champions et en Liga espagnole, Ronaldo a enfin pu obtenir lui aussi un cinquième Ballon d’Or, au début du mois. Il ne le dira jamais à haute voix, mais la joie qu’il a dû ressentir en recevant le trophée devait être indescriptible. Qui est le meilleur, Messi ou Ronaldo? Le débat, qui dure depuis des années, est plus vivant que jamais!

5 – La «remontada»

Le Paris Saint-Germain a probablement vécu le plus grand traumatisme de son histoire, le 8 mars dernier. Beau vainqueur 4-0 à l’aller contre Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des champions, trois semaines plus tôt, le PSG s’est amené en Catalogne confiant d’en finir avec le Barça au match-retour, un triomphe qui aurait fait passer un cap historique à l’organisation. Tout ce qu’il fallait, c’est contenir la bande à Messi. L’empêcher de marquer quatre buts à son tour. Le PSG compte aussi sur un bel effectif : c’est jouable.

Puis, les «blaugrana» prennent les devants 2-0 en première demie (cumulatif 4-2). Dès lors, on sent que l’exploit est possible. Que l’histoire peut s’écrire, et pas dans le sens du PSG. Lionel Messi ajoute au score à la 50e minute. C’est 4-3 au cumulatif. Les Parisiens s’accrochent, et lorsqu’Edinson Cavani parvient à marquer, on se dit que c’est fait : le PSG mène 5-3 et le Barça doit marquer pas moins de trois fois pour gagner. C’est à ce moment-là que Neymar se met en marche : le Brésilien fulgurant touche la cible deux fois, puis son coéquipier Sergi Roberto enfonce la dague après cinq minutes de temps ajouté. C’est fait. Le PSG est au sol pour le compte et encore une fois, le FC Barcelone a marqué l’histoire.

4 – De brillantes carrières se terminent

Les partisans de l’Impact ont tous eu un petit pincement au cœur, le 22 octobre dernier, lorsque le capitaine Patrice Bernier a disputé le dernier match de sa carrière de joueur. Un moment embelli par un but inscrit sur tir de pénalité par le bien-aimé numéro 8, et assombri par une autre de ces défaites insensées qui ont pollué la saison du bleu, blanc et noir. N’empêche, la sortie a été belle pour Bernier, qui a eu droit à une énorme dose d’amour cette journée-là, et tout au long de la saison dont tout le monde savait qu’elle serait sa dernière.

D’autres belles carrières ont pris fin en 2017. Les retraites de Francesco Totti, Andrea Pirlo, Xavi Alonso et Kaká, pour ne nommer qu’eux, créent un certain vide et donnent l’impression qu’un changement d’époque s’opère.

3 – Drame national en Italie

Une Coupe du monde sans l’Italie? On a découvert en 2017 que c’était possible. Jusqu’au tout dernier moment, la «Squadra Azzuri» et ses partisans y ont cru, et l’ultime défaite de 1-0 au cumulatif contre la Suède en qualification, le 13 novembre, a causé une onde de choc sur la planète football. L’Italie, quatre fois championne de la Coupe du monde au cours de son histoire, ratera le prestigieux tournoi pour la première fois depuis 1958. Après le match, les vétérans Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli, Daniele De Rossi et le très respecté capitaine Gianluigi Buffon ont tous annoncé leur retraite internationale. Deux jours plus tard, le sélectionneur Gian Piero Ventura perdait son emploi. Le 20 novembre, Carlo Tavecchio a démissionné de son poste de président de la fédération italienne de football. Tout est à reconstruire. Elle sera bien étrange, cette Coupe du monde 2018.

2 – Le Real marche sur la compétition

Le Real Madrid a connu une saison 2016-2017 absolument sensationnelle. La célèbre «Maison Blanche» a coiffé le FC Barcelone pour remporter un 33e titre en Liga espagnole (un record), et a aussi remporté la Ligue des champions de l’UEFA pour une deuxième année de suite et une 12e fois au total (un autre record). Dirigés par le légendaire Zinédine Zidane, les «Merengue» ont aussi remporté la Super Coupe de l’UEFA en août contre Manchester United, vainqueurs de la Ligue Europa. Finalement, le Real a triomphé à la Coupe du monde des clubs au début de décembre. Évidemment que Cristiano Ronaldo a remporté le Ballon d’Or!

La saison 2017-2018, jusqu’ici, sourit moins aux Madrilènes, qui ne semblent pas en voie de remporter la Liga de nouveau. Cela dit, un sacre en Coupe du Roi reste envisageable et il serait carrément inconscient de les croire écartés de la course en Ligue des champions. D’ailleurs, le choc prévu en huitièmes de finale contre le PSG, en février, promet diablement.

1 – Neymar pulvérise le record du plus onéreux transfert

Ça a commencé comme une vague rumeur : le Paris Saint-Germain, encore sous le choc de la «remontada» en Ligue des champions, surpassé localement par l’AS Monaco, veut frapper un très grand coup sur le marché des transferts estivaux en faisant l’acquisition de Neymar, du FC Barcelone. Rien de moins.

On y croit plus ou moins. Traditionnellement, c’est le FC Barcelone qui fait ce genre de coup aux autres. Cette possibilité semble irréelle. Mais en même temps, les Qataris qui possèdent le PSG disposent de moyens financiers hallucinants. Si une équipe peut dépenser les 222 millions d’euros nécessaires pour activer la clause libératoire du Brésilien, c’est bien celle-là.

«Se queda (il reste)» écrit l’arrière du FC Barcelone Gerard Piqué sur son compte Instagram, convaincu que Neymar n’ira nulle part. Mais en arrière scène, le dossier progresse. Dans une certaine stupeur, le transfert est confirmé au début d’août. Le 4 août, Neymar est officiellement présenté au public du Parc des Princes. Il effectue ses débuts le 13 août, marquant un but dans un triomphe de 3-0 à Guingamp. Depuis son arrivée au PSG, Neymar est un succès au plan sportif grâce à ses 17 buts en 20 matchs, toutes compétitions confondues. Si un sacre en Ligue 1 semble plutôt inévitable, c’est en Ligue des champions que le PSG voudra atteindre de nouveaux sommets. Ce sera certainement le plus grand défi de Neymar dans la capitale française.