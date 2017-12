Pause de Noël: à qui les trophées?

En cette pause de Noël dans la Ligue nationale de hockey, on s'approche de la moitié de la campagne.

Voici un survol des joueurs qui seraient en lice pour les trophées Norris, Calder, Vézina et Jack Adams si la saison se terminait aujourd'hui.

Trophée Norris

Drew Doughty : 26 points, +18 (27 min 02 s)

: 26 points, +18 (27 min 02 s) Victor Hedman : 25 points, +17 (25min 51 s)

: 25 points, +17 (25min 51 s) Alex Pietrangelo : 24 points, +12 (25 min 37 s)

Le défenseur des Kings de Los Angeles Drew Doughty est en bonne posture pour remporter le deuxième trophée Norris de sa carrière. En plus de connaître une saison de rêve, il permet à son équipe de lutter pour le premier rang de la Pacifique depuis le début de la campagne.

Victor Hedman, du Lightning de Tampa Bay, présente des statistiques semblables à celles de Doughty, mais passe moins de temps sur la patinoire. Il est efficace dans toutes les sphères du jeu et est la pierre angulaire de son équipe en défensive.

Les Blues de St. Louis peuvent compter sur un Alex Pietrangelo au sommet de son art cette saison. Le défenseur est régulier comme une horloge, tant en défensive qu'en attaque.

Trophée Calder

Mathew Barzal : 35 points, 12 buts, +4

: 35 points, 12 buts, +4 Brock Boeser : 34 points, 20 buts, 4 buts gagnants

: 34 points, 20 buts, 4 buts gagnants Mikhail Sergachev : 23 points, +12, 5 buts gagnants

La course au trophée Calder est des plus intéressantes cette saison. Plusieurs recrues se démarquent et l'une d'elles est l'attaquant des Islanders de New York Mathew Barzal. Il mène actuellement les joueurs de première année pour les points et a récemment réussi son premier tour du chapeau.

L'attaquant des Canucks de Vancouver Brock Boeser est l'un des joueurs les plus dangereux de la LNH dans l'enclave. Son puissant lancer précis lui a déjà permis d'inscrire 20 buts cette saison. S'il continue ainsi, il pourrait même lutter pour le trophée Maurice Richard.

Le Lightning de Tampa Bay peut compter sur un jeune défenseur étonnant en Mikhail Sergachev. Il a gagné son poste lors du camp d'entraînement et montre finalement d'excellentes statistiques en plus d'avoir marqué pas moins de cinq buts gagnants.

Trophée Vézina

Andrei Vasilevskiy : 23-5-1 / ,932 / 2,13

: 23-5-1 / ,932 / 2,13 Corey Crawford : 16-9-2 / ,929 / 2,27

: 16-9-2 / ,929 / 2,27 Jonathan Quick : 17-11-1 / ,928 / 2,23

Trois gardiens se démarquent particulièrement depuis le début de la saison et ce sont les trois nommés ci-dessus. Andrei Vasilevskiy mène le bal avec le plus grand nombre de victoires, le meilleur taux d'efficacité et la meilleure moyenne de buts alloués du circuit Bettman. Il remporterait le trophée Vézina haut la main s'il était décerné aujourd'hui.

Le gardien des Blackhawks de Chicago Corey Crawford a remporté la coupe Stanley à deux reprises, mais n'a aucun trophée Vézina à son actif. S'il connaît une bonne deuxième moitié de campagne, le Québécois pourrait bien changer les choses.

Tout comme Crawford, le gardien des Kings de Los Angeles Jonathan Quick a gagné la coupe Stanley deux fois, mais n'a pas de trophée Vézina dans sa collection. Il a été nommé deux fois parmi les finalistes, mais aimerait bien l'emporter pour la première fois cette année.

Trophée Jack Adams

Gerard Gallant : 23-9-2 (1er dans la Pacifique et dans l'Ouest)

: 23-9-2 (1er dans la Pacifique et dans l'Ouest) John Hynes : 21-9-5 (1er dans la Métropolitaine)

: 21-9-5 (1er dans la Métropolitaine) Jon Cooper : 26-7-2 (1er dans l'Atlantique et la LNH)

Si la tendance se maintient et que les Golden Knights de Vegas participent aux séries éliminatoires, l'entraîneur-chef Gerard Gallant mettra sans contredit la main sur le trophée Jack Adams.

Si les hommes de Gallant devaient toutefois s'effondrer dans les prochains mois, il faudra grandement considérer le pilote des Devils du New Jersey, John Hynes. Personne ou presque ne s'attendait à voir les Devils du New Jersey en séries et ils trônent actuellement au sommet d'une section relevée.

Finalement, Jon Cooper dirige actuellement la meilleure formation de la LNH et il faut lui rendre crédit après une année 2016-2017 lors de laquelle le Lightning n'a même pas participé à la grande danse du printemps.