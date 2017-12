Les Warriors viennent à bout des Cavaliers

Draymond Green a réussi un triple-double pour aider les Warriors de Golden State à vaincre les Cavaliers de Cleveland par la marque de 99-92, lundi, à Oakland.

Green a marqué 12 points, récupéré autant de rebonds et enregistré 11 mentions d’aide pour mener les favoris de la foule vers la victoire.

Kevin Durant a pour sa part récolté 25 points, tandis que Klay Thompson en a ajouté 24. Il a également réussi quatre de ses sept tirs de la ligne des trois points.

Stephen Curry ne prenait pas part à la rencontre, lui qui est toujours blessé à la cheville droite.

Du côté des visiteurs, LeBron James a été limité à 20 points. C’est Kevin Love qui a mené l’attaque avec ses 31 points et 18 rebonds.

Il s’agit d’une deuxième défaite à leurs trois derniers matchs.

