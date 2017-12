Qui pourrait-il se joindre aux Penguins?

Les Penguins ont fait quelques transactions mineures avant le gel relié à la période des Fêtes, mais certaines rumeurs laissent entendre que Pittsburgh pourrait frapper un grand coup lorsque la pause de Noël sera terminée.

Le directeur général des Penguins Jim Rutherford a récemment acquis les services du défenseur Jamie Oleksiak et du gardien de but Michael Leighton. Ces mouvements ont fait parler, alors que plusieurs pensent que Rutherford voudra améliorer la profondeur de son unité offensive, plus particulièrement au poste de centre sur le troisième trio.

Riley Sheahan s’est démarqué avec son jeu défensif, mais il n’est pas un marqueur naturel.

Selon le journaliste Sonny Sachdeva du réseau Sportsnet, les Golden Knights de Vegas, les Maple Leafs de Toronto, les Sénateurs d’Ottawa, l’Avalanche du Colorado et le Wild du Minnesota pourraient être des partenaires d’échanges intéressants.

Sachdeva a admis que selon lui, les Golden Knights, les Leafs et l’Avalanche seraient intéressés aux services du défenseur Ian Cole. Le joueur de 28 ans pourrait être sur le marché, depuis l’arrivée d’Oleksiak à Pittsburgh.

Rutherford pourrait pour sa part être intéressé au joueur de centre Tyler Bozak, mais Cole ne sera pas suffisant afin de le sortir de Toronto.

Selon James O’Brien du réseau NBC Sports, les Leafs pourraient également offrir James van Riemsdyk comme monnaie d’échange.

Les Sénateurs d’Ottawa connaissent beaucoup d’ennuis et l’équipe pourrait être tentée de procéder à une vente de feu. Les centres Derick Brassard et Jean-Gabriel Pageau pourraient intéresser les Penguins. L’ailier Mike Hoffman ferait également partie des joueurs qui pourraient potentiellement quitter Ottawa.

Toujours selon Sachdeva, Cole pourrait plutôt prendre la direction du Colorado en retour du centre Carl Soderberg. Le joueur de 32 ans a récolté seulement 14 points la saison dernière, mais avait obtenu 40 points ou plus lors des trois années précédentes.

Un ancien des Penguins, Matt Cullen pourrait pour sa part effectuer un retour à Pittsburgh, lui qui voit son temps de jeu diminuer de plus en plus avec le Wild.

Lorsque la saison a débuté, James Neal et Jonathan Marchessault étaient considérés comme des joueurs qui auraient pu quitter Vegas. La position au classement des Golden Knights pourrait toutefois forcer le directeur général George McPhee a conservé ses meilleurs joueurs pour ne pas compromettre la participation aux séries de son équipe.

Pour consulter l'article original de The Hockey News: «Who could Penguins target once trade freeze is lifted?»