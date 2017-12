McDavid s’en sort sans trop de mal

Connor McDavid a offert une sacrée frousse aux partisans des Oilers, samedi soir, dans les derniers moments du match des siens contre les Canadiens.

Le jeune capitaine a bloqué un tir, avec le pied, avant de retraiter au vestiaire en douleur et en peinant à mettre du poids sur sa jambe gauche.

L’entraîneur de l’équipe, Todd McLellan, a cependant rassuré tout le monde, après le match.

«Les médecins ont effectué des radiographies et tout est négatif, a-t-il dit, en point de presse. Il a mal au pied, évidemment, mais il se porte bien. Les trois prochains jours l'aideront à se reposer et je m'attends à ce qu'il joue à Winnipeg (mercredi).»

Coach McLellan provides update on @cmcdavid97's status, discusses #Oilers "scratching" back to .500 & more following tonight's 4-1 win vs. Habs. pic.twitter.com/UNoXHvfIcu