LNH 360 : Vegas au sommet dans l’Ouest

Voici un survol des activités du 23 décembre dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules) :

BOSTON 3, Detroit 1

NY ISLANDERS 5, Winnipeg 2

EDMONTON 4, Montréal 1

TAMPA BAY 3, Minnesota 0

FLORIDE 1, Ottawa 0

NEW JERSEY 4, Chicago 1

Toronto 3, NY RANGERS 2

Anaheim 4, PITTSBURGH 0

CAROLINE 4, Buffalo 2

COLUMBUS 2, Philadelphie 1 (tirs de barrage)

VEGAS 3, Washington 0

Colorado 6, ARIZONA 2

DALLAS 4, Nashville 3 (tirs de barrage)

St. Louis 3, VANCOUVER 1

SAN JOSE 2, Los Angeles 0

Les meneurs propulsés par des blanchissages à domicile

Le Lightning (26-7-2, 54 points) et les Golden Knights (23-9-2, 48 points) ont réalisé des blanchissages à domicile pour y obtenir leur 15e victoire de la saison. Tampa domine le classement général alors que Vegas se retrouve au premier rang dans l’Ouest.

Andrei Vasilevskiy a repoussé les 22 tirs auxquels il a fait face et le Lightning a marqué trois fois dans les trois dernières minutes de jeu (ce qui inclut le 24e but de la saison de Nikita Kucherov) pour obtenir une 10e victoire en 12 sorties.

Marc-André Fleury a stoppé 26 rondelles pour obtenir le 45e jeu blanc de sa carrière dans la LNH. C’était aussi son premier avec les Knights. Vegas a ainsi pu coller quatre victoires... pour la quatrième fois cette saison. La troupe de Gerard Gallant a amassé un point dans ses neuf derniers matchs (8-0-1), ce qui égale un record de la LNH pour une équipe de première année.

Les jeunes vedettes font flèche de tout bois

Mathews Barzal (trois buts), Connor McDavid (un but, une aide) et Auston Matthews (un but, une aide), qui ont tous 20 ans, ont connu de bonnes soirées dans la victoire de leurs équipes respectives. Il s’agit d’un premier tour du chapeau dans la LNH pour Barzal. Il est devenu la première recrue des Islanders à réussir l’exploit depuis Michael Grabner, qui l’avait fait en février 2011.

McDavid et Leon Draisaitl (trois aides) ont permis aux Oilers de porter leur fiche à 7-3-0 en décembre et d’obtenir une quatrième victoire de suite pour la première fois cette saison. McDavid, sixième pointeur de la LNH avec ses 14 buts et 29 aides, est le seul joueur cette saison dans la LNH à ne pas avoir été blanchi deux matchs de suite. En fait, ce n’est arrivé que 11 fois dans la carrière du jeune homme, qui n’a d’ailleurs jamais été tenu à l’écart de la feuille de pointage trois matchs de suite.

Matthews et William Nylander (un but, une aide) ont aidé les Maple Leafs à l’emporter contre les Rangers à New York. Matthews, qui revenait au jeu après avoir raté six matchs et Nylander s’approchent tous deux du plateau des 100 points dans la LNH. Déjà.

De son côté, Brock Boeser, des Canucks, est devenu la première recrue de la présente saison à atteindre les 20 buts. Le joueur de 20 devient seulement la sixième recrue à atteindre les 20 buts en 34 matchs depuis la saison 1991-1992.

En feu durant la période des Fêtes

Les Devils (21-9-5, 47 points), les Bruins (19-10-5, 43 points), les Stars (20-14-3, 43 points), les Sharks (19-11-4) et les Hurricanes (16-12-7, 39 points) ont tous poursuivi leur récente série de succès.

Les Devils ont cumulé une avance de trois buts et Cory Schneider a repoussé 39 lancers pour mener le New Jersey à sa quatrième victoire de suite, pour retrouver le sommet de la section Métropolitaine.

Brad Marchand a connu une soirée de trois points, Tuukka Rask a effectué 30 arrêts et les Bruins ont étiré leur séquence de gains consécutifs à quatre.

Les Stars, de leur côté, ont comblé un déficit de deux buts pour filer vers une victoire en tirs de barrage contre les Predators, portant ainsi leur fiche à 4-1-2 à leurs sept dernières sorties. John Klingberg a amassé deux aides et demeure le meneur au chapitre des points chez les défenseurs dans la LNH, avec 31.

Martin Jones a repoussé 28 tirs pour obtenir son troisième jeu blanc de la saison. Les Sharks ont ainsi pu porter leur fiche à 5-1-2 à leurs huit derniers matchs. Jones a ainsi pris le troisième rang dans l’histoire de l’équipe au niveau des blanchissages.

Le Finlandais Teuvo Teravainen a amassé trois aides et Justin Faulk a marqué deux fois pour aider les Hurricanes à remporter une cinquième victoire en six matchs. Faulk est ainsi devenu le troisième défenseur dans l’histoire du club à amasser 200 points, après le moustachu Dave Babych et le rouquin Glen Wesley.

Les meneurs de 2017

Il ne reste que 43 matchs, au total, à être disputés dans la LNH d’ici la fin de 2017.

* Nikita Kucherov (Lightning) est jusqu’à maintenant le joueur le plus productif de l’année avec 101 points en 78 parties.

* Connor McDavid (Oilers) domine au chapitre des aides avec 70 et suit Kucherov avec 100 points, en 80 rencontres.

* Drew Doughty (Kings) est jusqu’ici le joueur le plus utilisé en 2017 avec 2,221 minutes et 45 secondes de temps de jeu en 82 parties.

* Braden Holtby (Capitals) domine chez les gardiens avec 47 victoires, alors que John Gibson (Ducks) a maintenu le meilleur pourcentage d’arrêts (.930).

* Enfin, Sergei Bobrovsky (Blue Jackets) domine la colonne des blanchissages en 2017, avec huit, deux de plus que Gibson, Holtby et Frederik Andersen (Maple Leafs).