Les meilleurs nouveaux venus en 2017

Certains athlètes étaient inconnus du grand public l’an dernier, mais ont vu leur carrière prendre un tournant exceptionnel en 2017. Voici un top 10 des meilleurs nouveaux venus dans le monde du sport cette année:

Aaron Judge | Baseball

Le géant de 6pi 7po a fait frémir tous les lanceurs des Majeures en 2017.

L'Américain de 25 ans a établi un record pour le plus grand nombre de coups de circuit en une saison par une recrue avec un total de 52 longues balles.

Il a notamment frappé le plus long circuit cette saison avec une claque de 495 pieds.

Judge est également devenu la première recrue de l'histoire à avoir remporté le prestigieux concours de coups de circuit.

Au terme de sa première campagne, le joueur des Yankees a produit un impressionnant total de 114 points en plus de maintenir une moyenne au bâton de ,284.

Crédit photo : AFP

Auston Matthews | Hockey

À l’âge de 19 ans seulement, Matthews a démontré l’étendue de son talent à sa première saison dans la LNH.

Celui qui a été le tout premier choix de l’encan 2016 a conclu sa première saison avec une récolte de 40 buts et 29 aides.

Ces chiffres lui ont permis de mettre la main sur le trophée Calder remis à la meilleure recrue du circuit Bettman.

La jeune vedette des Leafs a notamment aidé son équipe à se qualifier pour les séries éliminatoires pour une deuxième fois seulement en 12 ans.

Crédit photo : AFP

Alexander Zverev | Tennis

Zverev a connu une saison 2017 exceptionnelle en remportant cinq titres Masters 1000 (Montréal, Rome, Washington, Montpellier et Munich).

Le jeune prodige allemand a grimpé de 16 places au classement de l’ATP pour maintenant se retrouver au 4e rang.

Le talentueux joueur de 20 ans a signé 54 victoires et subi seulement 21 défaites.

Crédit photo : AFP

Cody Bellinger | Baseball

À l’instar de Judge, Bellinger a été sensationnel à sa première saison dans les Majeures.

Le joueur de premier but a conclu la campagne avec 97 points produits et 39 circuits.

Il a grandement contribué aux succès des Dodgers qui ont échappé la série mondiale aux mains des Astros de Houston en sept rencontres.

Crédit photo : AFP

Patrik Laine | Hockey

Si Matthews a remporté le trophée Calder en 2017, Laine était le choix logique après la vedette des Leafs.

À sa première saison dans le circuit Bettman, le Finlandais a inscrit 36 buts et 64 points en 73 matchs.

Il est notamment devenu le premier joueur de l'histoire de la LNH à avoir réussi trois tours du chapeau avant ses 19 ans.

Crédit photo : AFP

Denis Shapovalov | Tennis

Qui ne se souvient pas de la belle histoire de Denis Shapovalov à la Coupe Rogers de Montréal?

L’Ontarien de 18 ans est devenu le plus jeune joueur de tennis de l'histoire à atteindre les demi-finales d'un tournoi Masters 1000 avant de s’avouer vaincu face à Zverev.

Au cours de la saison 2017, le jeune homme a ajouté à son tableau de chasse des vedettes comme Jo-Wilfried Tsonga, Juan Martin Del Potro et Rafael Nadal.

Il est passé du 250e rang mondial au 49e échelon.

Shapovalov a conclu sa remarquable saison avec une participation à la Coupe Laver et aux Finales Next Gen.

De plus, il a été nommé le joueur s’étant le plus amélioré et étoile de l’avenir de l’ATP.

Crédit photo : AFP

Kareem Hunt | Football

Hunt a connu un départ canon dans la NFL.

Le porteur de ballon a notamment obtenu 148 verges au sol et un touché lors du premier match de la saison face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Il a obtenu au moins 100 verges au sol lors de ses sept premiers départs ce qui constitue un record de la NFL.

L’Américain de 22 ans a connu quelques ennuis par la suite, mais a tout de même été une révélation cette saison avec les Chiefs de Kansas City.

Crédit photo : AFP

Julian Gressel | Soccer

Gressel s’est démarqué à sa première campagne dans la MLS.

Le milieu de terrain a récolté neuf mentions d'aide, le troisième plus haut total pour une recrue de l'histoire de la MLS, ainsi que cinq buts.

Le joueur de 23 ans a d'ailleurs aidé l’Atlanta United FC à inscrire un record pour le plus grand nombre de buts marqués par une équipe d'expansion avec 70.

Le jeune Allemand a reçu le titre de recrue de l'année dans la MLS.

Crédit photo : ATP/WENN.com

Lance Stroll | Formule 1

Malgré trois abandons consécutifs en début de campagne, Stroll a su laisser sa marque à sa première saison en Formule 1.

Le Québécois a notamment récolté 30 points au classement.

Il a ainsi pris le 12e rang du classement des conducteurs, tout juste derrière son coéquipier expérimenté Felipe Massa.

Le champion de Formule 3 européenne en 2016 a connu une bonne transition en Formule 1 et l’avenir semble prometteur en ce qui le concerne.

Crédit photo : AFP

Xander Schauffele | Golf

Schauffele est certainement un nom à retenir dans le monde du golf.

À 23 ans, l’Américain a été couronné champion de la Coupe FedEx.

Il est devenu la première recrue à remporter le Championnat du circuit.

Il figure actuellement au 32e rang mondial.