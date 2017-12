Alexander Burmistrov annonce sa retraite de la LNH

L'attaquant des Canucks de Vancouver Alexander Burmistrov a annoncé sa retraite de la Ligue nationale de hockey, dimanche.

Cette nouvelle est plutôt surprenante puisque le Russe de 26 ans a affronté les Canadiens de Montréal mardi dernier et les Sharks de San Jose jeudi.

Son agent, Dan Milstein, a indiqué sur Twitter qu'une «annonce concernant son futur» allait être faite dans les prochains jours.

Selon le journaliste russe Pavel Lysenkov, il était «insatisfait de son rôle à Vancouver» et signera bientôt un contrat avec l'Ak Bars de Kazan, dans la Ligue continentale de hockey (KHL).

En quittant ainsi le circuit Bettman, Burmistrov pourra participer aux Jeux olympiques d'hiver s'il le désire.

En 24 matchs cette saison avec les Canucks, le joueur de centre a récolté six points, dont deux buts. Il a aussi présenté un différentiel de -5.

Alexander Burmistrov of Vancouver Canucks has retired from the NHL. As I know he will sign a contract with Ak Bars (Kazan). Deal will be in a few days.