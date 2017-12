«Une des décisions les plus difficiles» - Claude Julien

La décision de laisser de côté Charles Hudon face aux Flames a fait réagir, mais n’allez pas croire qu’elle a été facile pour l’entraîneur-chef Claude Julien.

«C’est probablement une des décisions les plus difficiles que j’ai eues à prendre, a-t-il avoué. On a évalué toutes les options et il fallait trancher. C’est un jeune joueur qui s’est beaucoup amélioré et qui va continuer de progresser.

«C’est difficile de laisser quelqu’un de côté, mais ce soir, on a joué un bon match. Je sais qu’il a une bonne attitude et qu’il sera prêt quand on fera appel à lui.»

C'est la tenue du quatrième trio lors des derniers matchs qui, combinée au retour d'Artturi Lehkonen, a forcé Julien à envoyer Hudon sur la passerelle. Rien pour aider la cause de l'Almatois, les membres de cette unité ont encore brillé vendredi soir. Nicolas Deslauriers a marqué son troisième but en deux matchs et Byron Froese a obtenu son premier filet dans l’uniforme des Canadiens, en plus d’ajouter une passe.

«Ils travaillent de la bonne façon. Ils sont tenaces le long des rampes, ils gagnent leurs batailles pour la rondelle. Donc, je ne suis pas surpris [par leur succès]», a expliqué Julien.

Le Tricolore a presque échappé une avance de trois de buts en troisième période, mais il a été convaincant durant le reste du match.

«On s’est bien repliés. On a bien attaqué, on a bien bougé la rondelle et notre jeu de transition était beaucoup mieux ce soir. J’ai préféré ce match à ceux qu'on a disputés dernièrement», a souligné l’entraîneur.

Voyez le point de presse de Claude Julien dans la vidéo-ci-dessus.