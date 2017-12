Une année revanche pour le Canada?

Équipe Canada junior ne pouvait passer plus près d’une médaille d’or que l’an dernier. Au total, sept joueurs de l’édition 2017 ont vécu la défaite crève-cœur en tirs de barrage face aux États-Unis lors de la finale présentée au Centre Bell. L’entraîneur-chef Dominique Ducharme tentera cette fois de mener ÉCJ à une première médaille d’or depuis 2015. À quoi doit-on s’attendre de la sélection nationale cette année? Est-ce que les 22 joueurs en place à l’heure actuelle peuvent permettre au Canada d’espérer remporter la médaille d’or?

Le Journal de Québec vous offre une analyse, position par position, d’Équipe Canada junior à quelques heures de son premier match, lundi après-midi, face à la Finlande.

Gardiens

Le duo: Carter Hart et Colton Point

Le Canada n’a pas entamé le Championnat mondial de hockey junior avec autant de confiance en son gardien partant depuis l’édition 2007 lors de laquelle Carey Price était l’homme de confiance. Avec Carter Hart, la formation nationale croit avoir en sa possession le meilleur gardien du tournoi.

Hart est le meilleur gardien au pays depuis le début de la saison et c’est à se demander si les dirigeants de la Ligue canadienne de hockey (LCH) ne sont pas déjà en train de graver son nom sur le trophée du gardien de l’année Vaughn de la LCH.

«Il connaît une excellente saison. Il était ici l’an dernier. Tu ne peux pas acheter l’expérience, tu dois la vivre. Il sait à quoi s’attendre et il est plus mature d’un an. Il a été à un autre camp de la Ligue nationale de hockey (LNH) et a vécu un autre camp avec nous. Je l’ai dit, mais à cet âge, une année fait une grosse différence physiquement et mentalement. On aime la façon qu’il joue», avait d’ailleurs mentionné Dominique Ducharme durant le camp d’entraînement.

De son côté, Colton Point devrait être utilisé, mais ses départs ne devraient se limiter qu’aux équipes de bas de classement.

Défensive

La brigade: Jake Bean, Cal Foote, Cale Makar, Kale Clague, Conor Timmins, Victor Mete, Dante Fabbro, Josh Mahura

La défense sera certainement un point fort de l’équipe canadienne. Ducharme peut non seulement compter sur trois joueurs de retour de l’an dernier en Jake Bean, Dante Fabbro et Kale Clague, mais le prêt de Victor Mete par le Canadien de Montréal viendra ajouter une touche d’attaque et d’expérience à cette brigade déjà à maturité. Dans le cas de Fabbro, toutefois, une blessure au pied gauche pourrait le forcer à rater la compétition.

Cela étant dit, aucun doute que Hockey Canada a bâti sa brigade défensive sur la vitesse et l’efficacité en relance. Bean, Clague et Timmins produisent tous à un rythme de plus d’un point par match dans la Ligue canadienne, tout comme Cal Foote même si ce dernier est davantage considéré comme un défenseur défensif.

Tout ça, sans parler de Victor Mete dont les qualités de relance ont pu être mises au grand jour avec le Canadien de Montréal, et Cale Makar, un défenseur sélectionné au quatrième rang au total par l’Avalanche du Colorado lors du dernier repêchage et dont les habiletés de patineur ont été comparées à un certain Erik Karlsson.

Dominique Ducharme et Hockey Canada ont donc décidé d’opter pour des défenseurs «nouveau genre» et de laisser de côté les gros arrières défensifs un peu moins mobiles, comme Logan Stanley.

«Si tu es petit et que tu ne patines pas, ça pourrait être un problème, assure-t-il toutefois. Les gars qu’on a ici peuvent bouger. C’est une question de balance aussi. Quand on parlait de bâtir la meilleure équipe possible, on parlait des combinaisons autant en défense, qu’en attaque et qu’avec les gardiens. On veut bâtir une équipe complète», ajoute Ducharme.

Attaque

Les 13 attaquants: Sam Steel, Jordan Kyrou, Maxime Comtois, Tyler Steenbergen, Taylor Raddysh, Robert Thomas, Jonah Gadjovich, Dillon Dube, Alex Formenton, Brett Howden, Michael McLeod, Drake Batherson et Boris Katchouk

Pas de doute que les trois attaquants de retour de l’an dernier, Dillon Dube, Taylor Raddysh et Michael McLeod feront partie des meneurs canadiens, mais ils seront épaulés par plusieurs autres joueurs de talent. L’espoir des Ducks d’Anaheim, Sam Steel, et celui des Blues de St. Louis, Jordan Kyrou, ont développé une chimie évidente qui remonte au camp estival d’ÉCJ. Robert Thomas des Knights de London joue aussi un style efficace et mature même s’il n’est que l’un des trois seuls joueurs de 18 ans avec la sélection nationale.

Toutefois, l’équipe n’a pu compter sur aucun retour de la LNH en attaque et certains se questionnent sur l’absence de réels francs-tireurs naturels au sein d’ÉCJ.

«En attaque, il y a plusieurs moyens de marquer et tu as besoin de ça dans une équipe. Tu as besoin de joueurs qui vont marquer en se rendant au filet, d’autres qui vont préparer des jeux et marquer d’un peu plus loin grâce à des lancers précis. C’est une question de balance. On a aussi besoin de caractère. Il faut tout prendre cela en considération quand on bâtit une équipe», s’est défendu Ducharme lorsque questionné à ce sujet.

Pour l’entraîneur canadien, la marque de commerce de son équipe sera la vitesse et l’intensité.

«On va réduire le temps de réaction des joueurs adverses. On veut s’assurer de récupérer rapidement les rondelles, car nous sommes efficaces en possession du disque. On ne veut pas être passifs, car on a la vitesse, les habiletés offensives et en échec avant pour récupérer la rondelle rapidement et créer des choses en zone adverse. Je pense que notre vitesse sera un aspect difficile à gérer pour les autres formations.»