Un volant prestigieux sous le sapin pour Raphaël Lessard

Raphaël Lessard ne pouvait espérer un plus beau cadeau pour célébrer le réveillon de Noël.

Le jeune pilote de Saint-Joseph-de-Beauce, considéré à 16 ans comme l’un des plus beaux espoirs du stock-car en Amérique du Nord, a été recruté par la prestigieuse écurie Kyle Busch Motorsport (KBM) pour disputer une vingtaine de courses dans la catégorie des «Super Late Models» aux États-Unis en 2018.

Cette confirmation est le fruit de fructueuses négociations entre le clan Lessard et l’équipe chapeautée par le pilote et champion de la série Monster Energy en 2015.

Il était évident depuis quelques mois que Toyota, par l’entremise de sa filiale de sport automobile TRD (Toyota Racing Development), et Busch souhaitaient ardemment que le volant de la voiture primaire de l’écurie soit confié au pilote québécois l’an prochain.

Busch est reconnu comme étant très sélectif dans sa liste de candidats, ce qui représente une belle marque de confiance à l’endroit de Lessard.

«Nous sommes heureux d’en faire l’annonce aujourd’hui, a expliqué Robert Desrosiers, l’agent de Lessard, en entrevue téléphonique. C’était l’intention de TRD de voir Raphaël être intégré à l’équipe KBM, et surtout, c’était notre but ultime de rejoindre cette puissante organisation.»

«C’est une autre étape importante pour Raphaël dans son cheminement de carrière.»

Le tremplin idéal

L’écurie KBM a appris à gagner au fil des ans.

Associée à Toyota et TRD, elle a su développer et faire monter en grade de jeunes talents prometteurs de la course qui, aujourd’hui, sont engagés à temps plein dans la série Monster Energy, l’emblème suprême du NASCAR.

Erik Jones et Williams Byron en sont les exemples parfaits. Christopher Bell et Todd Gilliland, d’autres élèves des filières Busch et Toyota, sont les suivants.

Bon nombre d’observateurs s’entendent pour dire que Lessard a tout le potentiel pour suivre leurs traces dans quelques années.

«Je ne pouvais espérer un plus beau cadeau de Noël, a déclaré le pilote québécois. Je tiens à remercier mes parents qui ont fait tant de sacrifices pour moi et mes commanditaires, sans lesquels ce ne serait pas possible.»

Dès janvier

Il a été convenu que le Beauceron sera présent, comme cette année d’ailleurs, dans la plupart des épreuves les plus importantes de la catégorie des «Super Late Models» l’an prochain.

Il aura la chance, une nouvelle fois, de se mesurer aux meilleurs de la spécialité et parfois même à des têtes d’affiche, dont Kyle Busch lui-même.

Il y a quelques semaines, à l’occasion du célèbre Snowball Derby en Floride, Lessard avait pu affronter Busch sur la piste non sans lui offrir une bonne opposition.

Sa saison s’amorcera dès le 28 janvier 2018 au circuit de Cordele, dans l’État de la Georgie à l’occasion du Speedfest 200 ARCA-CRA Super Series.

Son calendrier, qui reste à être officialisé, comprend notamment les neuf étapes du CARS Tour dont il a été couronné champion en 2016.