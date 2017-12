Shea Weber est-il vraiment nécessaire?

L’ancien entraîneur-chef des Nordiques de Québec, Michel Bergeron n’aime pas ce qu’il a vu du défenseur numéro un du Canadien Shea Weber, cette saison.

Un élément inconditionnel de l’avantage numérique du Tricolore grâce à son puissant tir frappé, le colosse de 6’4 pieds et 230 livres contribue très peu à égalité numérique selon Bergeron. Le «Tigre» se demande même si le Canadien ne pourrait pas se passer du défenseur de 32 ans, sous contrat jusqu’en 2025-26.

«J’ai l’impression que le Canadien joue mieux sans Weber. À cinq-contre-cinq, Weber comparativement à Petry n’assure pas de continuité, il n’appuie pas l’attaque. Il fait sa passe, puis se repose », a lancé «Bergie» lors de sa plus récente chronique «Sans filet».

En 26 rencontres avant sa plus récente blessure, Weber n’a marqué que quatre buts dont deux à l’avantage d’un homme. Lors des neuf dernières rencontres sans les services de son défenseur le mieux payé, le Canadien a signé six victoires et marqué des points dans sept rencontres.

Une chronique à ne pas rater dans la vidéo ci-haut.