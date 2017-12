Ryan Ellis jouera d’ici deux semaines, selon David Poile

Le directeur général des Predators de Nashville, David Poile, a indiqué samedi que le défenseur Ryan Ellis participera à son premier match de la saison au cours des deux prochaines semaines.

Opéré au genou en septembre, l’arrière de 26 ans a reçu l’autorisation d’encaisser des mises en échec. Ayant pris part aux récentes séances d’entraînement des siens, il pourrait renouer avec l’action aux alentours du 1er janvier, selon le DG.

«Nous verrons après Noël où il en est rendu. Il y aura une pause de trois jours après samedi et je dirais que Ryan patinera les 27, 28 et 29 décembre. [...] C’est beaucoup une question de confiance, d’après moi. Les médecins disent que son genou est guéri et il n’y a pas davantage à faire», a déclaré Poile à la chaîne radiophonique 104,5 The Zone.

«Durant ces exercices de remise en forme, plus vous travaillez fort, plus il y a de la douleur. C’est pour cette raison que la confiance n’est pas là. Cependant, Ryan a le feu vert pour recevoir des contacts, de sorte qu’il obtiendra cette assurance en soi en bataillant avec ses coéquipiers et en essayant différentes choses», a ajouté le dirigeant.

Ellis libre de décider

Néanmoins, ce sera au principal intéressé de déterminer le moment exact de son retour.

«Il devra nous dire quand il sera prêt. Je déteste mentionner que c’est à cause de notre place au classement, mais nous voulons agir adéquatement ici, a déclaré le DG. Nous prévoyons participer aux séries éliminatoires et nous nous attendons à lutter pour la coupe Stanley. Donc, on veut tout le monde en bonne santé et si Ryan a besoin de plus de matchs ou d’une semaine pour se rétablir, qu’il en soit ainsi. Nous sommes en bonne position et il constituera un excellent joueur à son retour, nous aidant à accéder au niveau supérieur.»

Ellis a inscrit 16 buts et 22 mentions d’aide pour 38 points en 71 rencontres au cours de la dernière campagne. Avant les parties de samedi soir, Nashville occupait la tête de la section Centrale.