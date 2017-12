Rams : Jeff Fisher s’accorde le crédit voulu

L’ancien entraîneur-chef des Rams de Los Angeles, Jeff Fisher, a été incapable de dépasser le cap des sept victoires en une saison lors de ses cinq campagnes passées à la barre de l’équipe, mais cela ne l’empêche pas de se vanter pour les succès actuels du club.

L’homme de 59 ans – qui n’a jamais remporté le Super Bowl au cours de sa carrière d’instructeur-chef de la NFL entamée en 1994, est certes impressionné par le rendement des Rams (10-4), installés au sommet de la section Ouest de l’Association nationale. Cependant, il a insisté pour émettre son point de vue afin d’expliquer la performance de l’équipe californienne.

«Je ne veux pas dire que ce sont mes joueurs, mais c’est en théorie le cas. J’ai beaucoup à voir avec la composition de ce groupe, a-t-il commenté au réseau ESPN. Maintenant, il faut simplement s’assurer qu’ils soient en bonne forme. [L’entraîneur] Sean [McVay] a prouvé qu’il est un jeune pilote extraordinaire et il permet à l’attaque de fonctionner, ce que les Rams avaient besoin.»

Congédié tard durant la saison 2016, Fisher a par ailleurs eu de bons mots pour le quart-arrière Jared Goff, qu’il a dirigé l’an passé.

«Nous savions que ça s’en venait, a-t-il dit au sujet des succès du pivot qui compte 3503 touchés et 24 touchés par la voie aérienne cette année. C’est pour cela qu’on a conclu une transaction pour le repêcher au premier rang; on savait que le potentiel était là. On croyait que les deux quarts disponibles à l’encan [l’autre étant Carson Wentz, des Eagles de Philadelphie] allaient devenir des joueurs de concession.»