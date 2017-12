Voici un survol des activités du 22 décembre dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)

BUFFALO 4, Philadelphie 2

FLORIDA 4, Minnesota 2

Montréal 3, CALGARY 2

ARIZONA 3, Washington 2 (OT)

Les recrues des Coyotes sonnent la charge

Christian Fischer a créé l’impasse avec 1:01 à faire en temps réglementaire, puis Clayton Keller (un but, une aide) a enfilé le premier but de sa carrière en prolongation et les Coyotes ont freiné une séquence de sept défaites (0-6-1).

Le but de Fischer a marqué la 49e fois de la saison qu’une équipe égalise le pointage dans les cinq dernières minutes d’une rencontre, la quatrième fois en deux soirs.

Keller a inscrit son 13e but de la campagne pour se hisser au deuxième rang des recrues à ce chapitre, en plus d’occuper le troisième rang des pointeurs chez les joueurs de première année avec un cumulatif de 28. Les attaquants des Canucks Brock Boeser (19 buts, 33 points) et des Islanders Mathew Barzal (23 aides, 32 points) le devancent.

C’est la quatrième année consécutive qu’une recrue des Coyotes marque au moins 13 buts. Six patineurs y sont parvenus.

Avant la rencontre, les Coyotes ont partagé une photo de Keller en compagnie d’Alex Ovechkin à l’âge de 12 ans. La recrue a touché la cible lors des deux matchs contre le franc-tireur russe cette saison.

Les équipes de l’Atlantique victorieuses

Les Canadiens (16-15-4, 36 points), les Panthers (14-16-5, 33 points) et les Sabres (9-19-7, 25 points) ont tous survécu à des matchs serrés pour l’emporter.

Carey Price a repoussé 21 tirs pour permettre aux Canadiens de résister à une remontée des Flames et gagner un sixième match en 10 sorties (6-3-1).

Jonathan Huberdeau a fait mouche deux fois en troisième période et les Panthers ont comblé deux fois des retards d’un but. Vincent Trochek, meilleur pointeur des siens l’an dernier, a ouvert le pointage pour les Panthers pour amasser un 12 points (quatre buts, huit aides) à ses 10 derniers matchs.

Jack Eichel (deux buts), Ryan O’Reilly (un but, une aide) et Evander Kane (un but, une aide) ont tous amassé deux points dans une troisième période où six buts ont été inscrits. Les Sabres ont mis fin à une glissade de trois matchs.

Jakub Voracek s’est fait complice sur les deux buts des Flyers et domine la ligue au chapitre des aides avec 36 passes décisives. Il a récolté 14 points (un but, 13 aides) à ses neuf derniers duels et occupe le cinquième rang des pointeurs de la LNH (huit buts, 36 aides et 44 points).

Une 1400e rencontre pour Matt Cullen

L’attaquant du Wild Matt Cullen est devenu le 38e joueur de l’histoire – quatrième chez les joueurs actifs - de la ligue à patiner dans un 1400e match. Le vétéran a porté les couleurs de huit équipes différentes : Anaheim (427 GP), Caroline (266), Minnesota (227), Pittsburgh (154), Nashville (139), Floride (86), les Rangers de New York (80) et Ottawa (21).

TVA Sports présente la rencontre Canadiens - Oilers dès 18h.