Les Ravens s’approchent des séries

Les Ravens ont fait un pas de plus vers les éliminatoires de la NFL en défaisant les Colts d’Indianapolis par la marque de 23-16, samedi à Baltimore.

Les favoris de la foule ont eu une grosse frousse en fin de match quand la tentative de dégagement du botteur Sam Koch a été bloquée par les Colts avec un peu plus de deux minutes à faire au quatrième quart.

Les Colts ont entamé leur séquence offensive à la ligne de 33 verges dans la zone des Ravens, mais ils ont été incapables de créer l’égalité avec un touché.

Le quart-arrière Joe Flacco a été très efficace dans la victoire en complétant 76 % de ses passes (29 sur 38). Il a amassé 237 verges de gain en plus de lancer deux passes de touché. Michael Campanaro et Maxx Williams ont capté ses relais payants.

Le botteur Justin Tucker a pour sa part réussi ses trois tentatives de placements.

Du côté des Colts, Jacoby Brissett a complété 16 de ses 33 passes pour des gains de 215 verges et un touché. Le receveur T.Y. Hilton (six passes captées pour 100 verges de gain) a amassé 100 verges ou plus dans un match pour la quatrième fois de la saison.

Grâce à sa victoire, la troupe de John Harbaugh a maintenant 90 % de chance de se qualifier pour les éliminatoires, selon l’outil de projection des séries de la NFL du quotidien «New York Times».

Comme les Steelers de Pittsburgh sont déjà assurés du titre de la section Nord de l’Association américaine, les Ravens (9-6) peuvent seulement se qualifier en tant que meilleurs deuxièmes. Leurs principaux compétiteurs sont les Bills de Buffalo (8-6) et les Titans du Tennessee (8-6).

Les Chargers de Los Angeles (7-7) ont également une chance de se tailler une place en séries. Les Bills croiseront le fer avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dimanche, tandis que les Titans recevront la visite des étonnants Rams de Los Angeles.