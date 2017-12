Les Lakers ont fait trembler les Warriors

Les puissants Warriors de Golden State ont certes savouré leur 11e triomphe d’affilée, vendredi soir, mais ils ont eu chaud devant les jeunes et fringants Lakers de Los Angeles, qui ont effacé un retard important avant de s’incliner 113-106.

D’ailleurs, les champions en titre étaient déjà avertis du danger potentiel qui pointait à l’horizon, car leurs rivaux du jour avaient mis fin à la séquence de 14 victoires des Rockets de Houston plus tôt cette semaine. Aussi, les Warriors détenaient une avance de 71-48 au milieu du troisième quart lorsque les Lakers ont renversé la vapeur et pris les devants en les dominant 41-17.

Golden State a cependant sauvé les meubles en blanchissant notamment Los Angeles durant une période de deux minutes pour porter sa fiche à 26-6 (avant les joutes de samedi), la meilleure de la NBA.

«Je suis heureux qu’on les ait écartés de notre route. En jouant plusieurs matchs serrés, ils commencent à apprendre. D’ici peu de temps, ils deviendront redoutables, a commenté au quotidien "San Jose Mercury News" le joueur-vedette Kevin Durant au sujet des Lakers, qui ne se fie pas à leur dossier de 11-19 pour apprécier leur talent. Ce soir [vendredi], on s’en est tiré parce que nous avons plus d’expérience qu’eux et qu’on connaît les jeux à effectuer au moment opportun.»

«Ils forment un club tenace et très jeune, a ajouté son coéquipier Jordan Bell. Ils travaillent fort et sont constamment en transition, car ils n’arrêtent pas de courir.»

Rapides et dangereux

Dans l’antre des monarques de la NBA, quelques jeunes ont impressionné dans le camp des visiteurs. La recrue Kyle Kuzma a totalisé 24 points après en avoir amassé 38 à Houston, tandis que Julius Randle a récolté 21 points en amorçant la soirée sur le banc. Pour sa part, Lonzo Ball a attiré l’attention de l’entraîneur-chef rival Steve Kerr grâce à sa production de 24 points et cinq mentions d’assistance.

«On dirait qu’il aime lancer contre nous. Apparemment, il a des ennuis face aux autres équipes, mais pas nous. À chaque séance d’échauffement, les gens se demandent ce qui se passe avec ses lancers. Puis, il réussit tous ses tirs de trois points à nos dépens, a commenté l’instructeur à propos de celui ayant maintenu une moyenne de 10 points par match cette saison. Il est un très bon joueur et amène beaucoup de rythme, tout en étant altruiste sur la surface de jeu.»

Quant au vétéran Draymond Green, il s’en voulait de la déconfiture momentanée des Warriors.

«Toute l’équipe s’est endormie. Après cela, les Lakers se sont mis en marche. [...] Ils restent en mouvement et dans la partie haute du court. Mais ils ont de la misère à fermer les livres dans leurs rencontres, parce que parfois, ils commettent des erreurs de base, ne sachant pas toujours quel jeu réaliser. Avec l’expérience, ils ne commettront plus ces erreurs, a-t-il affirmé. C’est plaisant de les regarder jouer et de les affronter. Dans deux ou trois ans, l’histoire sera différente, puisqu’ils seront une force dans la ligue.»