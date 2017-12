Le cadeau parfait pour un joueur de hockey

Publié hier à 11h24

Mis à jourhier à 11h27

Si vous êtes un «procrastinateur» professionnel comme moi, ceci pourrait vous intéresser.

À la recherche du cadeau de Noël parfait pour un joueur de hockey, je suis retombé cette semaine sur le DrySnake, un produit révolutionnaire que j’avais découvert à sa création en 2014.

Conçu et assemblé à Trois-Rivières, le Drysnake, c’est une poche de hockey munie d’une technologie de séchage intégrée qui ventile et parfume ton équipement de hockey. Tu peux donc faire sécher ton « stock » malodorant sans le sortir du sac. Oui, monsieur!

Le fonctionnement est simple. Chaque pièce d’équipement a une place prédéfinie dans le sac. Un collant identifie où placer chaque élément sur son support flexible et ajustable.

Après avoir sorti tes combines et chandails, tu fermes le sac, le branche dans une prise de courant (ou même dans l’auto) et le ventilateur se met en marche. Le ventilateur fait entrer l’air dans la structure vers chaque pièce d’équipement et deux cartouches d’huiles essentielles s’occupent du reste.

Pour l’avoir testé quelque fois, je confirme, ça fonctionne bien et c’est surtout une belle façon d’économiser du temps, de l’espace et de t’éviter cette bonne vieille odeur de « swing ».

Anthony Beauvillier des Islanders de New York de la LNH partage son appréciation des avantages du sac @Drysnake. pic.twitter.com/QH9OFMyYyb — Drysnake (@Drysnake) 25 octobre 2016

Offert exclusivement en ligne à ses débuts, le produit est maintenant disponible en magasin. Une gamme de quatre modèles, avec ou sans roues, est offerte.

Les prix vont de 179$ (pour le sac de dek-hockey) à 249$ (sac de gardien avec roues).