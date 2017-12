La saison de Calvin de Haan possiblement terminée

Le défenseur des Islanders de New York Calvin de Haan sera absent pour une durée indéterminée, ont annoncé ceux-ci samedi, et sa saison est peut-être compromise.

L’organisation concernée a précisé que le joueur de 26 ans est aux prises avec une blessure au haut du corps.

Le réseau SportsNet New York a toutefois rapporté - en évoquant une source proche de l’équipe - qu’il est blessé à l’épaule et qu’une opération est requise.

D’ailleurs, le quotidien «Newsday» avait diffusé une information similaire lundi.

De Haan n’a pas joué depuis le 16 décembre. Le choix de premier tour des Islanders et 12e sélection au total en 2009 a inscrit un but et 11 mentions d’aide pour 12 points en 33 joutes depuis le début de la campagne.