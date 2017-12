«J'ai quand même vu de l'émotion» - Claude Julien

Les Canadiens n'ont pas été à la hauteur dans la première moitié du match face aux Oilers et c'est ce qui a causé leur perte, samedi soir.

L'entraîneur-chef Claude Julien a toutefois retenu que ses troupes ont déployé un meilleur effort par la suite.

«La deuxième moitié a été beaucoup mieux. On ne semblait pas aussi alertes durant la première moitié. Des petites choses ont mené à des buts. Il faut être beaucoup mieux qu'on l'est en désavantage numérique. Ça va prendre un peu plus d'effort, car ces choses-là font la différence.

«C'était notre deuxième match en 24 heures et la façon dont nous avons travaillé dans la deuxième moitié a été encourageante. J'ai quand même vu de l'émotion.»

