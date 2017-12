Harry Kane égale un record d'Alan Shearer

Il continue d'affoler les compteurs: l'Anglais de Tottenham Harry Kane, auteur d'un triplé samedi en Premier League contre Burnley (3-0), a désormais inscrit 36 buts en Championnat sur l'année 2017, un record qu'il partage avec la légende Alan Shearer, mais qu'il pourrait battre mardi.

Mieux: l'attaquant international a réalisé cette performance en seulement 35 rencontres disputées, contre 42 pour Shearer, en 1995 avec Blackburn, selon le statisticien Opta.

Et l'Anglais de 24 ans pourrait même dépasser son compatriote, car il reste un match à Tottenham en 2017, mardi contre Southampton. Un nouveau but, et il serait seul en tête de ce classement.

«Je suis conscient que j'ai égalé le record d'Alan Shearer. En allant sur ce match je me suis dit que je pouvais en marquer deux, avec le match de Southampton (encore) à jouer», a confié l'attaquant à l'issue du match.

«Voyons ce qu'il va se passer lors du Boxing Day», a-t-il ajouté, prenant date.

Sur la scène européenne, l'Anglais se défend également très bien, puisqu'il compte 53 buts marqués toutes compétitions confondues (dont 7 en sélection anglaise), soit autant que l'Uruguayen Edinson Cavani (Paris SG), le Portugais Cristiano Ronaldo (Real Madrid) et le Polonais Robert Lewandowski (Bayern Munich); et un de moins que l'Argentin du FC Barcelone Lionel Messi (54 buts).

Mais toutes ces stars sont déjà en vacances et ne rejoueront pas avant 2018.

En 2012, Messi avait réussi l'exploit de marquer 91 buts entre janvier et décembre, un record.