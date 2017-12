Des adversaires coriaces

Le Canada n’a pas remporté la médaille d’or au Championnat mondial junior depuis son sacre en 2015. Encore cette année, la sélection canadienne aura fort à faire si elle espère quitter Buffalo avec l’or au cou.

Voici un survol des formations qui donneront du fil à retordre à Équipe Canada junior (ÉCJ).

États-Unis (groupe A)

Joueurs à surveiller

Logan Brown

Kailer Yamamoto

Casey Mittelstadt

Les Américains ont remporté la médaille d’or l’an dernier pour porter leur total à cinq au cours des huit derniers tournois. L’équipe aura un visage différent cette année puisque plusieurs joueurs ne sont pas de retour de l’édition de l’an dernier. Toutefois, ceux qui ont gagné le Championnat mondial des moins de 18 ans l’an dernier et en 2016 y seront.

ATTAQUE

Les États-Unis compteront sur une attaque extrêmement dangereuse. Leur premier trio devrait être composé des choix de première ronde Logan Brown, Kailer Yamamoto et Casey Mittelstadt. Les trois joueurs avaient fait des dommages ensemble au Championnat mondial des moins de 18 ans en 2016.

DÉFENSIVE

Charlie McAvoy, le pilier de la conquête de l’an dernier, ne sera évidemment pas de retour, tout comme son partenaire de jeu Caleb Jones. Deux défenseurs le seront : Ryan Lindgren et Adam Fox, qui auront des rôles importants à jouer, le premier en défensive et le second en attaque.

GARDIENS

Joseph Woll et Jake Oettinger se battront pour du temps de glace du côté des Américains. L’an dernier, Woll avait agi à titre de second violon à Tyler Parsons et il est d’un an l’aîné d’Oettinger. Ce dernier est toutefois l’un des beaux espoirs devant le filet et est le gardien partant à l’Université de Boston depuis deux ans.

Suède (groupe B)

Joueurs à surveiller

Elias Pettersson

Rasmus Dahlin

Les Suédois se retrouvent cette année dans le groupe qui est considéré comme le plus faible de la compétition avec la Russie, le Bélarus, la Suisse et la République tchèque. La Suède n’a remporté aucune médaille lors des trois derniers tournois, mais cette année tous les espoirs sont permis pour, qui sait, remporter l’or pour la première fois depuis 2012.

ATTAQUE

L’an dernier, Elias Pettersson et Lias Andersson étaient plus jeunes et leur rôle était moins important. Toutefois, cette année ils se grefferont au vétéran Alex Nylander pour être les meneurs en attaque. Pettersson domine la meilleure ligue de Suède depuis le début de l’année.

DÉFENSIVE

Il est tellement bon qu’il n’y a aucune raison de penser que Rasmus Dahlin n’aura pas un rôle important à jouer au sein de la brigade défensive suédoise cette année. Le futur premier choix au repêchage de 2018 a eu l’expérience de ce tournoi l’an dernier. Les choix de première ronde Timothy Liljegren et Erik Brannstrom seront également à surveiller.

GARDIENS

Le gardien Filip Gustavsson sera l’homme de confiance pour le Tre Kronor. Le choix de deuxième ronde des Penguins de Pittsburgh était là l’an dernier avec la Suède et il aura sans contredit le mandat de mener l’équipe vers un meilleur résultat que lors des trois dernières saisons.

Finlande (groupe A)

Joueurs à surveiller

Miro Heiskanen

Eeli Tolvanen

Olli Juolevi

La Finlande a évité de près l’humiliation l’an dernier en remportant la ronde de relégation face à la Lettonie. Les champions des éditions 2014 et 2016 de l’événement tenteront de faire oublier cette gênante performance cette saison et, à première vue, ils ont entre les mains un alignement pour le faire.

ATTAQUE

L’attaque finlandaise passera principalement par le talentueux Eeli Tolvanen. Sélectionné plus tard que prévu au dernier repêchage (30e au total) par les Predators de Nashville, Tolvanen est en train de réécrire le livre des records de la KHL. Ses 32 points en 39 matchs égalent le record d’Evgeny Kuznetsov pour un joueur de 18 ans et moins dans cette ligue. Kristian Vesalainen et l’espoir du Canadien Joni Ikonen seront également à surveiller.

DÉFENSIVE

La brigade défensive finlandaise a de quoi faire rêver. Leur meneur sera sans contredit le troisième choix au total du dernier repêchage Miro Heiskanen. Ajoutez à cela quatre autres choix de première ronde en Olli Juolevi (5e en 2016), Juuso Valimaki (16e en 2017), Urho Vaakanainen (18e en 2017) et Henri Jokiharju (29e en 2017) et vous obtenez un quintette de championnat.

GARDIENS

Ukko-Pekka Luukkonen aura le mandat de mener la Finlande vers la médaille d’or. Le gardien aux multiples «K» était fort bien considéré l’an dernier, mais a finalement chuté au repêchage en raison d’une saison décevante. S’il tient le coup à Buffalo, la Finlande pourrait être bien dure à vaincre.

Russie (groupe B)

Joueurs à surveiller

Klim Kostin

German Rubtsov

Vitalii Abramov

Chaque année, peu d’équipes sont aussi imprévisibles que les Russes. La sélection de Russie a remporté une médaille lors des sept dernières éditions du Mondial junior, mais leur dernière conquête de l’or remonte à 2011 lors du tournoi présenté à... Buffalo.

ATTAQUE

Il s’agira, comme c’est l’habitude, de la force de l’équipe russe. German Rubtsov du Titan d’Acadie-Bathurst sera de retour cette année après avoir participé au tournoi de l’an dernier et devrait jouer un rôle important en attaque. Les Klim Kostin, Vitalii Abramov, Alexei Lipanov et Mikhail Maltsev donneront aux Russes tout un punch en attaque, sans compter l’apport du jeune espoir Andrei Svechnikov.

DÉFENSIVE

Plus difficile de savoir sur qui vont réellement compter les Russes cette année puisque l’équipe ne compte pas sur un Mikhail Sergachev à la ligne bleue. Yegor Zaitsev et Dmitry Samorukov sont les deux seuls défenseurs ayant été repêchés dans la LNH. Artyom Minulin, des Broncos de Swift Current, sera aussi à surveiller.

GARDIENS

La Russie ne s’est pas posé de questions à la position de gardien de but lors des dernières éditions puisqu’elle comptait sur un véritable mur en Ilya Samsonov. Cette année, ce sera différent. Mikhail Berdin et Vladislav Sukhachev se partageront le travail devant la cage.