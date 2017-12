Auston Matthews de retour au jeu

L’attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews effectuera un retour à la compétition lors du match de samedi soir contre les Rangers de New York.

L’entraîneur-chef de la formation ontarienne, Mike Babcock, a confirmé la présence de son joueur-vedette en matinée.

Matthews n’a pas joué depuis le 9 décembre en raison d’une commotion cérébrale et a manqué les six derniers affrontements des siens. Cette saison, il a récolté 13 buts et 13 mentions d’aide pour 26 points en autant de sorties.

Avant les rencontres du jour, les Leafs occupaient le deuxième rang de la section Atlantique avec 21 victoires et 43 points.