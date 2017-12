Alexander Radulov et Tyler Seguin font la différence en fusillade

Alexander Radulov et Tyler Seguin ont enfilé l’aiguille en fusillade pour permettre aux Stars de vaincre les Predators de Nashville au compte de 4-3, samedi à Dallas.

Les favoris locaux ont écoulé deux jeux de puissance de leurs adversaires en prolongation, dont une séquence à cinq contre trois de 31 secondes, avant de finalement l’emporter.

This just in, @RADUL22 has officially made the naughty list. pic.twitter.com/eWZZ6hmNgS