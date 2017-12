Un effort collectif payant

Qu’il s’agisse du quatrième trio qui poursuit son improbable tour de magie, du retour d’Artturi Lehkonen au sein d’une troisième ligne d’attaque qui a brillé ou de la tenue de la défensive qui a limité les chances de marquer, le Canadien a disputé à Calgary l’un de ses matchs les plus convaincants cette saison, foi de Claude Julien.

La victoire de 3-2 dans un environnement où le Canadien peine à jouer depuis plusieurs années a comblé le pilote, contrairement au gain quelque peu ébouriffé enregistré trois jours plus tôt à Vancouver. Selon lui, il s’agissait de l’un des efforts les plus convaincants cette saison.

«Absolument, oui! J’ai aimé la façon dont on a joué ce soir. On s’est bien replié, on a bien attaqué, on a bien bougé la rondelle et notre jeu de transition était beaucoup mieux. J’ai préféré ce match à ceux qu’on a joués dernièrement», a résumé l’entraîneur-chef.

«En défensive, on a fait du bon travail et on a bien bougé la rondelle. Les défenseurs ont joué un gros rôle dans cette victoire. Ils ont gagné leurs batailles», a-t-il ajouté.

Troisième trio solide

Il est vrai que ses protégés n’ont concédé que 23 lancers aux Flames. D’ailleurs, les défenseurs ne sont pas les uniques responsables de cette tenue hermétique. Le trio de Tomas Plekanec, complété par Brendan Gallagher et Lehkonen, de retour après 16 matchs d’absence, a blanchi les Flames au chapitre des tirs au but jusqu’à la cinquième minute du troisième vingt.

«Je ne le savais pas, mais ça montre qu’on jouait assez bien!», a souri Gallagher, lui-même auteur du but gagnant et de sept lancers au filet.

«Les derniers matchs, on pourchassait beaucoup la rondelle. On essayait de trouver des solutions avec Hudon. On affronte de bons joueurs, évidemment. On doit vraiment activer notre échec-avant et ne pas donner de temps et d’espace aux adversaires», a-t-il ajouté.

Lehkonen rouillé

Pour sa part, Lehkonen a dirigé une superbe passe à Gallagher sur son but. C’était là le fait saillant d’une soirée qu’il a jugé intéressante à partir de la deuxième période.

«Je me sentais rouillé en première période, mais heureusement, j’ai trouvé mon rythme par la suite.

«J’ai tenté de garder mes présences courtes et les choses simples sans vouloir en faire trop. Je n’avais pas joué depuis longtemps et je ne voulais pas prendre de risques inutiles. Par chance, Gallagher et Plekanec m’ont aidé. Je me suis calmé après la première période et j’ai retrouvé mon souffle», a-t-il soupiré.

Froese s’illustre

Peu de partisans auraient parié que Byron Froese collerait avec l’équipe lorsqu’il a disputé son premier match, le 9 novembre. Il a pourtant ajouté un but et une passe face aux Flames, portant son total à sept points à ses huit derniers matchs. Depuis qu’il est jumelé à Nicolas Deslauriers et Daniel Carr, il est tout feu tout flamme.

Avant la rencontre, Claude Julien avait mentionné qu’il serait difficile de séparer les trois larrons, même avec le retour au jeu fort attendu de Lehkonen. Cette sage décision a rapporté.

«Nous voulons continuer de jouer ensemble. Notre chimie est bonne depuis notre temps passé à Laval ensemble. On va continuer de se battre pour demeurer ensemble dans l’alignement», a réitéré Froese, qui au-delà de sa convaincante prestation individuelle, se réjouissait des deux points amassés.

«C’est la victoire qui importe, d’abord et avant tout. J’ai enfin été récompensé en allant au filet, j’ai obtenu un bond chanceux sur mon but. C’est une bonne sensation, mais la victoire est l’essentiel.»

Hudon laissé de côté

Si la décision de ne pas démanteler le quatrième trio semblait une évidence aux yeux de Julien, ce qui l’était moins était de choisir quel attaquant laisser de côté pour faire une place de choix à Lehkonen.

C’est Charles Hudon qui a écopé, mais l’entraîneur ne s’est pas prononcé de gaieté de cœur.

«C’est probablement l’une des décisions les plus difficiles que j’ai eu à prendre. On a tourné ça de toutes les façons et il fallait se décider. C’est un jeune joueur qui s’est amélioré, qui continue de s’améliorer et qui continue de faire partie de notre équipe. Il a la bonne attitude et je suis convaincu qu’il va répondre quand on va faire appel à lui», a commenté Julien.

Le Canadien a pris la route d’Edmonton immédiatement après la rencontre. Pour le moment, l’équipe montre une étonnante fiche de deux victoires en deux matchs dans l’Ouest canadien.

«Ces voyages dans l’Ouest ne sont jamais faciles pour nous et ça fait du bien d’aller chercher une victoire devant nos partisans... même si nous n’étions pas chez nous! On commence ce voyage en force et il faut aller chercher une victoire à Edmonton», a conclu Gallagher, en faisant allusion aux nombreux fidèles de l’équipe à l’autre bout du pays.