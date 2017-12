Tiger Woods se sépare de son instructeur

Le golfeur Tiger Woods a annoncé vendredi la fin de son association avec Chris Como, qui était l’instructeur responsable de surveiller ses élans.

L’ancien numéro 1 du golf mondial a pris cette décision quelques semaines après avoir complété son premier tournoi en 12 mois; il avait conclu le Hero World Challenge au neuvième rang avec un cumulatif de 280 (-8).

«Depuis ma dernière opération [au dos], j’ai travaillé très fort pour réécouter mon corps et apprendre de nouveau à frapper des balles. C’est ce que j’ai fait en me fiant surtout sur mes sensations et mes années de dur labeur avec Chris. Maintenant, je pense qu’il vaut mieux de continuer cela par moi-même. Avant tout, j’ai du respect pour lui», a commenté Woods sur son compte Twitter.

Ayant planché avec le célèbre Américain en novembre 2014, Como a dit souhaiter le meilleur pour Woods, actuellement 664e au monde.

«Le jeu électrisant de Tiger au dernier tournoi a été le résultat du gros boulot abattu dans les récentes années malgré les blessures et la douleur. Aussi, il y a beaucoup d’enthousiasme pour 2018, a-t-il indiqué au site du réseau Golf Channel, ajoutant qu’il demeure un ami du principal concerné.

«Quand notre relation professionnelle a commencé, on m’a demandé de l’aider à se servir de ses instincts pendant qu’il jouait sans douleur. Je crois qu’on a atteint l’objectif et j’en suis fier.»

Le joueur de 41 ans a mentionné dernièrement qu’il espérait évoluer à temps plein au sein de la PGA en 2018.