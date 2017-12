Ski cross: Brittany Phelan satisfaite

Brittany Phelan a conclu sa première moitié de la saison avec une sixième place vendredi à la Coupe du monde de ski cross de San Candido, en Italie. La Canadienne Georgia Simmerling a quant à elle récolté la médaille de bronze.

En finale, l’utilisation de la photo d’arrivée a permis de démontrer que la représentante de l'unifolié avait franchi la ligne d’arrivée avec quelques centimètres d’avance sur la Suissesse Fanny Smith, quatrième. La Suédoise Sandra Naeslund s’est imposée et la Française Marielle Berger Sabbatel a fini deuxième.

Phelan n’a pas été en mesure de rejoindre sa compatriote et s’est contentée de la petite finale.

«Je suis super contente de ma journée. Je suis cinquième au classement général de la Coupe du monde en ski cross. Chaque vague a été une bataille et j’ai super bien skié. J’étais en tête tout au long de la petite finale et nous avons eu besoin de la photo d’arrivée pour départager l’Allemande Heidi Zacher et moi. Elle m’a dépassée d’un pouce.»

Toujours à la recherche d’un billet pour les Jeux olympiques de Pyeongchang, Phelan a ajouté que ses résultats en début de saison (une médaille de bronze, une quatrième place et deux sixièmes rangs) la plaçaient sur la bonne voie. «Ça me met en bonne position, c’est certain. Si je pouvais monter sur le podium une autre fois avant les Jeux, ça solidifierait ma place!»

Également en action, les Britanno-Colombiennes Kelsey Serwa et India Sherret ont pris les neuvième et 16e échelons.

Del Bosco éliminé dans les huitièmes de finale

Le Montréalais Christopher Del Bosco n’a pas été en mesure de franchir la première ronde. Il a fini quatrième et dernier de sa vague des huitièmes de finale et a conclu au 26e rang du classement général.

Les Britanno-Colombiens Ian Deans (21e) et David Duncan (29e), l’Ontarien Kevin MacDonald (23e), l’Albertain Brady Leman (25e) ainsi que le Québécois Mathieu Leduc (31e) ont connu le même sort.

Seul l’Ontarien Kevin Drury a participé à la petite finale et a terminé en huitième place.

La Suisse a vu deux de ses représentants monter sur le podium. Marc Bischofberger a remporté la compétition, alors qu’Alex Fiva s’est retrouvé sur la troisième marche. Le Suédois Viktor Andersson s’est immiscé entre les deux.

L’équipe canadienne sera de retour sur les pistes en janvier pour deux étapes de la Coupe du monde en Suède et une au Canada.